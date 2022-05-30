Giriş Tarihi: 30.05.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:07

Taze anne Fulya Zenginer bir haftalık oğlu Milan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! "Kime daha çok benziyor?"

Bir döneme damga vuran "Küçük Kadınlar" dizisinde 'Yeliz' karakterini canlandıran güzel oyuncu Fulya Zenginer, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Fulya Zenginer, 600 bini aşkın takipçili hesabından son yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Geçen hafta anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu, yaptığı paylaşım ile oğlu Milan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Eşi Küntay Tarık Evren ile oğullarını kucaklarına aldıkları bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Fulya Zenginer, meşhur soruyu da açıklamaya eklemeyi ihmal etmedi: Kime daha çok benziyor?