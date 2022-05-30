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Haberler Galeri Taze anne Fulya Zenginer bir haftalık oğlu Milan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! "Kime daha çok benziyor?"
Giriş Tarihi: 30.05.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:07

Taze anne Fulya Zenginer bir haftalık oğlu Milan'ın yüzünü ilk kez gösterdi! "Kime daha çok benziyor?"

Bir döneme damga vuran "Küçük Kadınlar" dizisinde 'Yeliz' karakterini canlandıran güzel oyuncu Fulya Zenginer, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Fulya Zenginer, 600 bini aşkın takipçili hesabından son yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Geçen hafta anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu, yaptığı paylaşım ile oğlu Milan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Eşi Küntay Tarık Evren ile oğullarını kucaklarına aldıkları bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Fulya Zenginer, meşhur soruyu da açıklamaya eklemeyi ihmal etmedi: Kime daha çok benziyor?

Taze anne Fulya Zenginer bir haftalık oğlu Milan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Kime daha çok benziyor?

"Küçük Kadınlar" dizisinin Yeliz'i olarak hafızalara kazınan, bir süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Taze anne Fulya Zenginer bir haftalık oğlu Milan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Kime daha çok benziyor?

Instagram'da 600 bini aşkın takipçisi bulunan Zenginer, son dönemde hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlar ile gündemdeydi.

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Taze anne Fulya Zenginer bir haftalık oğlu Milan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Kime daha çok benziyor?

Ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta ilk bebeği Milan'ı kucağına aldı.

Taze anne Fulya Zenginer bir haftalık oğlu Milan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Kime daha çok benziyor?

Doğum sonrası paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden oyuncu, Instagram'dan yaptığı son paylaşım ile bebeğinin yüzünü gösterdi.

Taze anne Fulya Zenginer bir haftalık oğlu Milan’ın yüzünü ilk kez gösterdi! Kime daha çok benziyor?

Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren ve oğlu Milan'la bu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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