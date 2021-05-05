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Haberler Galeri Taze anne Özge Özder'den minik kızıyla yeni poz! Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder paylaştı bütün ilgiyi Eva Luna topladı!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 15:44

Taze anne 'den minik kızıyla yeni poz! 'in Derya'sı Özge Özder paylaştı bütün ilgiyi topladı!

Müzisyen ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu , geçtiğimiz aylarda ilk kızı 'yı kucağına almıştı. Doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medyaya geri dönen Özge Özder, kızı Eva Luna'yla sık sık paylaşım yapmaktan çekinmiyor. dizisinde Doktor karakterine hayat veren Özder, her paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Güzel anne son olarak kızıyla yeni bir karesini yayınladı, o paylaşımda bütün ilgiyi Eva Luna topladı!

Taze anne Özge Özder'den minik kızıyla yeni poz! Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder paylaştı bütün ilgiyi Eva Luna topladı!

Müzisyen ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu , geçtiğimiz aylarda ilk kızı 'yı kucağına almıştı.

Taze anne Özge Özder'den minik kızıyla yeni poz! Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder paylaştı bütün ilgiyi Eva Luna topladı!

dizisinde Doktor karakterine hayat veren , ara verdiği setlere de geri döndü.

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Taze anne Özge Özder'den minik kızıyla yeni poz! Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder paylaştı bütün ilgiyi Eva Luna topladı!

Doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren , kızı 'nın yüzünü doğumdan hemen sonra gösterdi.

Taze anne Özge Özder'den minik kızıyla yeni poz! Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder paylaştı bütün ilgiyi Eva Luna topladı!

Şimdilerde sık sık kızıyla paylaşım yapan Özder, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

Taze anne Özge Özder'den minik kızıyla yeni poz! Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder paylaştı bütün ilgiyi Eva Luna topladı!

Güzel oyuncunun kızı 'yla bahar pozları kısa sürede on binlerce beğeni aldı, anne-kızın paylaşımına yorum yağdı.

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