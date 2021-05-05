Taze anne Özge Özder'den minik kızıyla yeni poz! Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder paylaştı bütün ilgiyi Eva Luna topladı!

Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, geçtiğimiz aylarda ilk kızı Eva Luna'yı kucağına almıştı. Doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medyaya geri dönen Özge Özder, kızı Eva Luna'yla sık sık paylaşım yapmaktan çekinmiyor. Sadakatsiz dizisinde Doktor Derya Samanlı karakterine hayat veren Özder, her paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Güzel anne son olarak kızıyla yeni bir karesini yayınladı, o paylaşımda bütün ilgiyi Eva Luna topladı!