Giriş Tarihi: 08.08.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 10:35

Taze anne Seray Sever ikiz kızlarıyla yeni paylaşım yaptı! Merhum babasını unutmadı 'Keşke babam da olsaydı böyle...’

10 parmağında 10 marifet olan ünlülerden Seray Sever son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapmıştı. Programın ekranlara veda etmesinden sonra 49 yaşındaki Seray Sever'den bebek müjdesi gelmişti. İkiz kızları olacağının müjdesinin veren Seray Sever hamileliğinin son haftalarında babasının ani ölümü ile sarsılmıştı. Ailesi, sevenleri ve ikizlerinden aldığı güçle zor günleri atlatmaya çalışan Seray Sever geçtiğimiz Nisan ayında ikizleri Alya ve Sofia'yı kucağına aldı. Sever, son olarak eşi Eray Sünbül ve kızlarıyla objektif karşısına geçti. Doğum yapmasına kısa bir süre kala babasını kaybeden ünlü sunucu, paylaşımına düştüğü duygusal notta merhum babası Tamer Sever'i unutmadı.