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Haberler Galeri Taze babalar dayanışma hattı! Burak Yamantürk'ten Kıvanç Tatlıtuğ'a küçük tüyolar!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 08:33

Taze babalar dayanışma hattı! Burak Yamantürk'ten Kıvanç Tatlıtuğ'a küçük tüyolar!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Özge Özpirinççi'nin eşi Burak Yamantürk, Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ ile de babalık konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Taze babalar dayanışma hattı! Burak Yamantürk’ten Kıvanç Tatlıtuğ’a küçük tüyolar!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı.

Taze babalar dayanışma hattı! Burak Yamantürk’ten Kıvanç Tatlıtuğ’a küçük tüyolar!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu. Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı.

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Taze babalar dayanışma hattı! Burak Yamantürk’ten Kıvanç Tatlıtuğ’a küçük tüyolar!

Tatlıtuğ çiftinin yakın arkadaşı oyuncu Burak Yamantürk, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Eşi Özge Özpirinçci ve 1 yaşına giren bebekleri Mercan ile senenin büyük bir bölümünü Bodrum'da geçiren Yamantürk, İstanbul'a yeni döndüklerini söyledi.

Taze babalar dayanışma hattı! Burak Yamantürk’ten Kıvanç Tatlıtuğ’a küçük tüyolar!

Babalığın gün geçtikçe kendisi için daha da güzelleştiğini söyleyen Yamantürk, "Başta biraz zor geldi ama muhteşem bir duygu. Gayet iyiyiz" dedi.

Taze babalar dayanışma hattı! Burak Yamantürk’ten Kıvanç Tatlıtuğ’a küçük tüyolar!

Yamantürk, Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ ile de babalık konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Oyuncu, "Ben ona tavsiye veriyorum, o da bana veriyor. Sürekli birbirimize telefondan 'Şu daha iyi' diye bir şeyler atıyoruz" diye konuştu.

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