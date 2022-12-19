Taze babalar dayanışma hattı! Burak Yamantürk’ten Kıvanç Tatlıtuğ’a küçük tüyolar!

Giriş Tarihi: 19.12.2022 08:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
08:33
Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Özge Özpirinççi'nin eşi Burak Yamantürk, Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ ile de babalık konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.