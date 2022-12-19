Taze babalar dayanışma hattı! Burak Yamantürk’ten Kıvanç Tatlıtuğ’a küçük tüyolar!

Yamantürk, Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ ile de babalık konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Oyuncu, "Ben ona tavsiye veriyorum, o da bana veriyor. Sürekli birbirimize telefondan 'Şu daha iyi' diye bir şeyler atıyoruz" diye konuştu.