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Haberler Galeri Taze gelin Pınar Deniz en güzelini en sona saklamış! Pınar Deniz after elbisesi ile nefes kesti!
Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 10:08

Taze gelin Pınar Deniz en güzelini en sona saklamış! Pınar Deniz after elbisesi ile nefes kesti!

Yargı dizisi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in aşktan yana da yüzü gülmüş ve meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikteliklerini Roma'da nikah masasına taşımışlardı. Çiçeği burnunda gelin Pınar Deniz'den yeni paylaşımlar geldi. "En güzelini en sona saklamış" yorumları yağan Pınar Deniz'in nikah sonrası after partide giydiği ikinci gelinliği ortaya çıktı. 1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz, after parti için tercih ettiği straplez, romantik elbise içinde nefes kesti... İşte adeta bir kuğu gibi zarif olan Pınar Deniz'in ikinci gelinliği...

Taze gelin Pınar Deniz en güzelini en sona saklamış! Pınar Deniz after elbisesi ile nefes kesti!

30 yaşındaki Pınar Deniz ile 37 yaşındaki Kaan Yıldırım, iki yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Oyuncu çift, 17 Eylül Salı akşamı İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen sade bir törenle evlendi.

Taze gelin Pınar Deniz en güzelini en sona saklamış! Pınar Deniz after elbisesi ile nefes kesti!

Nikah sonrası havalimanında görüntülenen çift, basın mensuplarının sorularını da yanıtlamıştı.

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Taze gelin Pınar Deniz en güzelini en sona saklamış! Pınar Deniz after elbisesi ile nefes kesti!

Taze evli çiftten Pınar Deniz, Roma tercihleri hakkında "Çok seremoni sevmediğimiz için yurt dışında olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun istedik. Benim ailem vize probleminden dolayı gelemediler, çok hızlı bir kararla en müsait Roma olduğu için karar verdik ve yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

Gazetecilerin bebek sorusuna ise Kaan Yıldırım, "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor, çok keyifliyiz" yanıtını vermişti.

Taze gelin Pınar Deniz en güzelini en sona saklamış! Pınar Deniz after elbisesi ile nefes kesti!

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinden Instagram'da gündem olan yeni pozlar geldi.

Taze gelin Pınar Deniz en güzelini en sona saklamış! Pınar Deniz after elbisesi ile nefes kesti!

"En güzelini en sona saklamış" yorumları yağan Pınar Deniz'in nikah sonrası after partide giydiği ikinci gelinliği ortaya çıktı.

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