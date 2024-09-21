Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
10:08
Taze gelin Pınar Deniz en güzelini en sona saklamış! Pınar Deniz after elbisesi ile nefes kesti!
Yargı dizisi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in aşktan yana da yüzü gülmüş ve meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikteliklerini Roma'da nikah masasına taşımışlardı. Çiçeği burnunda gelin Pınar Deniz'den yeni paylaşımlar geldi. "En güzelini en sona saklamış" yorumları yağan Pınar Deniz'in nikah sonrası after partide giydiği ikinci gelinliği ortaya çıktı. 1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz, after parti için tercih ettiği straplez, romantik elbise içinde nefes kesti... İşte adeta bir kuğu gibi zarif olan Pınar Deniz'in ikinci gelinliği...