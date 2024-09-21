Taze gelin Pınar Deniz en güzelini en sona saklamış! Pınar Deniz after elbisesi ile nefes kesti!

Taze evli çiftten Pınar Deniz, Roma tercihleri hakkında "Çok seremoni sevmediğimiz için yurt dışında olsun, sevdiklerimiz yanımızda olsun istedik. Benim ailem vize probleminden dolayı gelemediler, çok hızlı bir kararla en müsait Roma olduğu için karar verdik ve yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

Gazetecilerin bebek sorusuna ise Kaan Yıldırım, "Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor, çok keyifliyiz" yanıtını vermişti.