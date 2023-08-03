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Haberler Galeri Tekne pozlarına doyamadı! Fahriye Evcen’den kot büstiyeriyle havalı pozlar!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 13:32

Tekne pozlarına doyamadı! Fahriye Evcen’den kot büstiyeriyle havalı pozlar!

Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. Son olarak demirledikleri Bodrum Kisebükü'nde objektiflere yakalanan Özçivit ailesi keyifli anlarıyla ilgi odağı olmuştu. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in minik oğulları Kerem'in yüzü de ilk kez görüntülenmişti. Fit hali ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen tekne pozlarına yenilerini ekledi. Fahriye Evcen, son olarak kot büstiyeriyle peş peşe paylaşımlar yaptı. İşte duru güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen'in tekne pozları...

Tekne pozlarına doyamadı! Fahriye Evcen’den kot büstiyeriyle havalı pozlar!

Eşi Burak Özçivit ve oğulları Karan ile Kerem'le tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. Son olarak demirledikleri Bodrum Kisebükü'nde objektiflere yakalanan Özçivit ailesi keyifli anlarıyla ilgi odağı olmuştu. Fit hali ile övgüleri toplayan Fahriye Evcen tekne pozlarına yenilerini ekledi.

Tekne pozlarına doyamadı! Fahriye Evcen’den kot büstiyeriyle havalı pozlar!

Fahriye Evcen'in şort tişört tarzına beğeni yağdı.

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Tekne pozlarına doyamadı! Fahriye Evcen’den kot büstiyeriyle havalı pozlar!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyor. İki çocukları olan çift her fırsatta birbirlerine olan aşklarını haykırıyor.

Tekne pozlarına doyamadı! Fahriye Evcen’den kot büstiyeriyle havalı pozlar!

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen,çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı.

Tekne pozlarına doyamadı! Fahriye Evcen’den kot büstiyeriyle havalı pozlar!

Ünlü çift son olarak ise tekne ile açıldıkları anlardan kareler paylaşmıştı.

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