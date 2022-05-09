Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:27

Tescilli güzel Arzum Onan'ın siz bir de annesini görün! Meğer güzelliği genetikmiş!

Evliliklerinde 24 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Son olarak Masumiyet dizisinde boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti. Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu. Arzum Onan'ın annesini gören "Güzelliği genetikmiş" demeden edeme. İşte tescilli güzel Arzum Onan'ın annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...