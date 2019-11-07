Tescilli güzel Azra Akın oğlu Demir'in ilk adımlarını paylaştı! Azra Akın ve oğlu Demir'in benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı...

Tescilli güzel Azra Akın'ın Atakan Koru ile olan evliliğinden Demir adında bir oğlu var. Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Azra Akın ve Atakan Koru çifti oğulları Demir'i Kasım ayında kucağına almıştı. 1 yaşına girecek olan Azra Akın'ın oğlu Demir yürümeye başladı. Azra Akın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile oğlu Demir'in ilk adımlarını hayranlarıyla paylaştı. Güzel model ve oyuncu Azra Akın ile oğlu Demir'in benzerlikleri ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada oldukça fazla takipçisi bulunan Azra Akın oğlu Demir ile sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte Azra Akın'ın oğlu Demir ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...