Tescilli güzel Gizem Karaca cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj Gizem’e övgüler yağdı!

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, oyunculuğuyla da hayranlarının büyük beğenisini alıyor. Önceki gün Instagram hesabından makyajsız halini paylaşan Gizem Karaca, "İzmir cildime yarıyor. No filter, yes doğallık" notunu düştü. Hayranları oyuncunun her şekilde güzel olduğunu vurguladı. Gizem Karaca, son paylaşımıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Tüm doğallığını sergileyen ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Gizem Karaca'nın sosyal medyayı kasıp kavuran o paylaşımı …