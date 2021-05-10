Tescilli güzel Gizem Karaca derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle sosyal medyada mest etti! Düzgün fiziğine ve fit haline övgüler yağdı!

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, oyunculuğuyla da hayranlarının büyük beğenisini alıyor. Gizem Karaca, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Gizem Karaca, Instagram hesabından paylaştığı derin yırtmaçlı pembe elbiseli pozlarıyla gündem oldu. Karaca'nın fotoğrafına beğeni yağdı. Düzgün fiziğini sergileyen ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte sosyal medyayı Gizem Karaca'nın sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları …