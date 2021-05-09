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Haberler Galeri Tescilli güzel Gizem Karaca derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı! Düzgün fiziğine ve fit haline övgüler yağdı!
Giriş Tarihi: 09.05.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 17:12

Tescilli güzel derin yırtmaçlı elbisesiyle sosyal medyada ! Düzgün fiziğine ve fit haline yağdı!

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan , oyunculuğuyla da hayranlarının büyük beğenisini alıyor. Gizem Karaca, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Gizem Karaca, hesabından paylaştığı derin yırtmaçlı elbiseli pozlarıyla gündem oldu. Karaca'nın fotoğrafına yağdı. Düzgün fiziğini sergileyen ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu kısa sürede ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte sosyal medyayı Gizem Karaca'nın sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları …

Tescilli güzel Gizem Karaca derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı! Düzgün fiziğine ve fit haline övgüler yağdı!

Ünlü oyuncu , hesabından paylaştığı derin yırtmaçlı elbiseli pozlarıyla gündem oldu. Karaca'nın fotoğrafına yağdı.

Tescilli güzel Gizem Karaca derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı! Düzgün fiziğine ve fit haline övgüler yağdı!

, sosyal medyada .

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Tescilli güzel Gizem Karaca derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı! Düzgün fiziğine ve fit haline övgüler yağdı!

Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuğa adım adan , son paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Tescilli güzel Gizem Karaca derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı! Düzgün fiziğine ve fit haline övgüler yağdı!

, karelerde ayağının büyük olmasından dert yandı.

Tescilli güzel Gizem Karaca derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı! Düzgün fiziğine ve fit haline övgüler yağdı!

Güzel oyuncu binlerce alan pozlara, "Ayağımın 48 numara çıkması dışında bence güzel fotoğraf" diye yazdı.

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