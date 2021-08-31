Giriş Tarihi: 31.08.2021 11:12Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 11:12
Tescilli güzel Şevval Şahin mavi bikinili pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! Düzgün fiziği ile hemcinslerini kıskandırdı
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son dönemde Yiğit Marcus Aral ile inişli çıkışlı ilişkisiyle adından söz ettiriyor. Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, biten ilişkilerinin ardından yaşadıkları gerilimlerle mahkemelik olmuştu. Yiğit Marcus Aral hakkında uzaklaştırma kararı bile aldıran Şahin, eski aşkını çabuk affetti. Yiğit ile ilişkisine bir şans daha tanıyan Şevval, şimdilerde sosyal medyadan verdiği mutluluk pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 21 yaşındaki modelin Instagram'dan paylaştığı son pozlar, hemcinslerini kıskandıracak cinsten...