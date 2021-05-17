Tescilli güzel Şevval Şahin sonunda isyan etti! Aşırı zayıflığıyla eleştirilen Şevval Şahin suskunluğunu bozdu!

Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Pandemide yaptığı partiler ve tatillerle dikkatleri üzerine çeken Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Instagram'dan paylaştığı bikinili pozlarıyla olay yaratan Şahin, aşırı zayıflığıyla da eleştiri topluyor. Her paylaşımına takipçilerinden "Çok zayıfsın" yorumları alan ünlü güzel, sosyal medyadan yine eleştiri alınca isyan etti. 22 yaşındaki Şevval Şahin, "Üç yıldır duymadığım hakaret kalmadı" sözleriyle dikkat çekti.