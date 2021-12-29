Teselliyi 23 yaş küçük İranlı sevgilisinde buldu! Özcan Deniz dava sonrası sevgilisi Samar Dadgar’a koştu!

Özcan Deniz kaybettiği velayet davası sonrası soluğu 23 yaş küçük İranlı sevgilisinin yanında almış. Özcan Deniz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan, oğulları Kuzey'in velayeti için adeta savaş verdi. Geçtiğimiz günlerde karar çıkan velayet davasında minik Kuzey'in velayeti annesine verilirken, Özcan Deniz'in oğlunu görme günler çoğaltıldı. Ortaya çıkan yeni görüntüler, şarkıcı Özcan Deniz'in çekişmeli davanın gecesinde teselliyi, kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar'da bulduğunu gösterdi. Özcan Deniz'in ortaya çıkan fotoğraflarına göre, şarkıcı mahkeme gecesi soluğu kendisinden İranlı sevgilisi Samar Dadgar'ın yanında aldı. İşte Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar ile romantik yemeğinden görüntüleri...