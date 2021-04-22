Tokat gibi yanıt! Şeyma Subaşı'nın En iyisini hak ediyorum sözlerine Gamze Özçelik'ten gönderme...

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu. Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran ve yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Gamze Özçelik, son paylaşımıyla dikkatleri çekti. Gamze Özçelik'in sevgilisinin kendisi için uçak kiralayıp, "En iyisini hak ediyorum" açıklamasına Afrika'daki çocuklar üzerinden göndermede bulundu. Gamze Özçelik'ten anlamlı yanıt...