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Haberler Galeri Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi son hali ile ağızları açık bıraktı! Yeşilçam'ın güzelini bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:33

Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi son hali ile ağızları açık bıraktı! Yeşilçam'ın güzelini bir de şimdi görün!

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor. Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi şimdilerde ne yapıyor? Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, Nazan Saatçi şimdilerde 63 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi son hali ile ağızları açık bıraktı! Yeşilçam’ın güzelini bir de şimdi görün!

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor. Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi şimdilerde ne yapıyor?

Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi son hali ile ağızları açık bıraktı! Yeşilçam’ın güzelini bir de şimdi görün!

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, Nazan Saatçi şimdilerde 63 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip.

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Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi son hali ile ağızları açık bıraktı! Yeşilçam’ın güzelini bir de şimdi görün!

Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor.

Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi son hali ile ağızları açık bıraktı! Yeşilçam’ın güzelini bir de şimdi görün!

İşte güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Tokatçı filminin Emine’si Nazan Saatçi son hali ile ağızları açık bıraktı! Yeşilçam’ın güzelini bir de şimdi görün!
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