Tokatçı filminin Emine’si olarak ünlenen Nazan Saatçi son hali ile şaşırtıyor! Yeşilçam’ın güzelini bir de şimdi görün!

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, Nazan Saatçi şimdilerde 63 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip.