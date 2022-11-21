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Haberler Galeri Tokatçı'nın Emine'si 64 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 09:52

Tokatçı'nın Emine'si 64 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor. Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi şimdilerde ne yapıyor? Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, Nazan Saatçi şimdilerde 64 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor. İşte güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Tokatçı’nın Emine’si 64 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

Kemal Sunal filmleri arasında yer alan Tokatçı, tekrar tekrar izlesek de bıkmayacağımız ve adeta ilk kez izliyormuş gibi kahkahalara boğulacağımız yapımlardan. 7'den 70'e herkesin tekrarlarını ilgi ile izlediği Kemal Sunal'ın filmlerinden Tokatçı yine seyirciyi ekrana kitledi.

Tokatçı’nın Emine’si 64 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

Usta oyuncuları biraraya getiren Tokatçi filminde güzelliği ile dikkat çeken Nazan Saatçi sosyal medyada merak konusu oldu.

Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali "Yok artık" dedirtti | Video

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Tokatçı’nın Emine’si 64 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi şimdilerde ne yapıyor?

Tokatçı’nın Emine’si 64 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, Nazan Saatçi şimdilerde 64 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip.

Tokatçı’nın Emine’si 64 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor! Yeşilçam güzeli Nazan Saatçi güzelliği ile sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor.

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