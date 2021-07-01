Tolga Yüce'nin sözleri Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı! Mehmet Ali Erbil "Öyle birini tanımıyorum" diyerek resti çekti!

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında sular durulmuşken, dün Tolga Yüce'nin yaptığı açıklamayla magazin gündemi yeniden ısındı. Instagram sayfasında "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözlerini ilk paylaşan kişi olan Tolga Yüce, bu paylaşımı Mehmet Ali Erbil'in istediğini dile getirdi. Bu açıklamanın ardından gözler Erbil'e çevrildi. Tolga Yüce ile bir dönem arasından su sızmayan Mehmet Ali Erbil, "Tolga Yüce diye birini tanımıyorum" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!