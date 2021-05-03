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Haberler Galeri Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den doğuma günler kala yeni poz! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Alina'ya kavuşmak için gün sayıyor...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 15:27

'ın eşi 'den doğuma günler kala yeni poz! ve Tolgahan Sayışman 'ya kavuşmak için gün sayıyor...

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu ile , 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Şimdilerde bir kız bebek bekleyen Tolgahan Sayışman ile , ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. 9 aylık hamile olan Almeda Abazi, göbeği burnunda pozlarını ise takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Abazi'den doğumuna günler kala yeni bir poz daha geldi. '' adını vereceği kızına kavuşmak için geri sayıma geçen Almeda Abazi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den doğuma günler kala yeni poz! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Alina'ya kavuşmak için gün sayıyor...

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu ile , 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı.

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den doğuma günler kala yeni poz! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Alina'ya kavuşmak için gün sayıyor...

Şimdilerde bir kız bebek bekleyen ile , ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor.

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Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den doğuma günler kala yeni poz! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Alina'ya kavuşmak için gün sayıyor...

Şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşayan çiftten Abazi, hamileliğinde 37. haftaya girdi.

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den doğuma günler kala yeni poz! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Alina'ya kavuşmak için gün sayıyor...

, ayna karşısında çekildiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den doğuma günler kala yeni poz! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Alina'ya kavuşmak için gün sayıyor...

28 yaşındaki Abazi'nin karnı burnunda pozu kısa sürede gündem oldu.

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