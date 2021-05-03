Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den doğuma günler kala yeni poz! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Alina'ya kavuşmak için gün sayıyor...

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Şimdilerde bir kız bebek bekleyen Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. 9 aylık hamile olan Almeda Abazi, göbeği burnunda pozlarını ise takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Abazi'den doğumuna günler kala yeni bir poz daha geldi. 'Alina' adını vereceği kızına kavuşmak için geri sayıma geçen Almeda Abazi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.