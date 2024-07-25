Giriş Tarihi: 25.07.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
08:13
Tosun Paşa'nın çekimlerinde hayatını kaybetmişti! Akil Öztuna'nın kızının kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz?
Yediden yetmişe herkesi kahkahalara boğan Yeşilçam'ın efsane filmi Tolsun Paşa dün akşam ekrana geldi. Başrollerinde usta oyuncu Kemal Sunal, Şener Şen ve Müjde Ar'ın yer aldığı filmde birbirine rakip Tellioğulları ve Seferoğulları ailelerinin eğlenceli mücadelesi izleyenleri oldukça güldürdü. Tosun Paşa filminde Tellioğulları'nın liderini canlandıran Akil Öztuna hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Usta oyuncu Filmin Kemerburgaz'daki çekimleri sırasında deveden düşerek hayatını kaybetmişti. Peki Akil Öztuna'nın kızının da kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz?