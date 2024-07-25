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Haberler Galeri Tosun Paşa'nın çekimlerinde hayatını kaybetmişti! Akil Öztuna'nın kızının kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz? 
Giriş Tarihi: 25.07.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 08:13

Tosun Paşa'nın çekimlerinde hayatını kaybetmişti! Akil Öztuna'nın kızının kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

Yediden yetmişe herkesi kahkahalara boğan Yeşilçam'ın efsane filmi Tolsun Paşa dün akşam ekrana geldi. Başrollerinde usta oyuncu Kemal Sunal, Şener Şen ve Müjde Ar'ın yer aldığı filmde birbirine rakip Tellioğulları ve Seferoğulları ailelerinin eğlenceli mücadelesi izleyenleri oldukça güldürdü. Tosun Paşa filminde Tellioğulları'nın liderini canlandıran Akil Öztuna hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Usta oyuncu Filmin Kemerburgaz'daki çekimleri sırasında deveden düşerek hayatını kaybetmişti. Peki Akil Öztuna'nın kızının da kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

Tosun Paşa’nın çekimlerinde hayatını kaybetmişti! Akil Öztuna’nın kızının kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

Türk Sinemasını unutulmaz filmlerinden biri olan 1976 yapımı Tosun Paşa filmi yeniden ekranlara gelerek ilgiyle izlendi.

Başrollerinde usta oyuncu Kemal Sunal, Şener Şen ve Müjde Ar'ın yer aldığı filmde Tellioğulları'nın liderini canlandıran Akil Öztuna canlandırdığı karakter ile beğeni topladı.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde hayatını kaybetmişti! Akil Öztuna’nın kızının kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

Filmdeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterine hayat veren Akil Öztuna, Tosun Paşa filmi çekilirken sette yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmişti.. Akil Öztuna, deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle vefat etmişti.

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Tosun Paşa’nın çekimlerinde hayatını kaybetmişti! Akil Öztuna’nın kızının kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde meğer Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürülüyormuş.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde hayatını kaybetmişti! Akil Öztuna’nın kızının kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölmesiymiş.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde hayatını kaybetmişti! Akil Öztuna’nın kızının kendisinden ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

Hayat verdiği karakterlerle günümüzde de 7'den 70'e herkesin tanıdığı Akil Öztuna'nın kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

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