TRT spikeri Başak Doğru hayatını kaybetti

BAŞAK DOĞRU KİMDİR?

1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'na piyano armoni ve klasik bale eğitimi aldı. Kariyerine 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda yapımcı spiker olarak başladı. Çok sayıda programda görev aldı. 1970 yılında BBC'nin Türkçe Yayınlar Servisi'nde spiker ve yapımcı olarak çalıştı. Yedi yıl sonra TRT Haber Merkezi'nde çalışmayı sürdürdü. Hem radyo hem de TV'de spiker olarak görev yaptı.