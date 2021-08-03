Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:47Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 11:49
Tuba Büyüküstün Rusların dikkatini çekti... Güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'den dev anlaşma!
Son olarak "Sefirin Kızı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, başarılı performansıyla Türkiye'de olduğu kadar dünya çapında da takip ediliyor. Çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün, Rusların da dikkatini çekti. Yer aldığı uluslararası projelerle adını dünyaya duyuran ünlü oyuncu, Rus telekomünikasyon markasının reklam filmi için Türkiye'de kamera karşısına geçti.