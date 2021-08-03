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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün Rusların dikkatini çekti... Güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'den dev anlaşma!
Giriş Tarihi: 03.08.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 11:49

Tuba Büyüküstün Rusların dikkatini çekti... Güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'den dev anlaşma!

Son olarak "Sefirin Kızı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, başarılı performansıyla Türkiye'de olduğu kadar dünya çapında da takip ediliyor. Çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün, Rusların da dikkatini çekti. Yer aldığı uluslararası projelerle adını dünyaya duyuran ünlü oyuncu, Rus telekomünikasyon markasının reklam filmi için Türkiye'de kamera karşısına geçti.

Tuba Büyüküstün Rusların dikkatini çekti... Güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'den dev anlaşma!

Rol aldığı projelerle ve yaptığı işbirlikleriyle adını dünyaya duyuran Tuba Büyüküstün, yeni bir işe adım attı.

Tuba Büyüküstün Rusların dikkatini çekti... Güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'den dev anlaşma!

Hürriyet'in haberine göre; en son "Sefirin Kızı" adlı diziyle ekranlara gelen ünlü oyuncu, Rus telekomünikasyon pazarının yüzde 80'ini elinde tutan Megafon ile Apple'ın işbirliğinde çekilen reklam filmi için anlaşma yaptı.

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Tuba Büyüküstün Rusların dikkatini çekti... Güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'den dev anlaşma!

ÇEKİMLER İKİ GÜN SÜRDÜ

Büyüküstün'le çalışmak için oldukça heyecanlı olan yetkililer, oyuncu yoğunluğundan dolayı Rusya'ya gidemeyince, kendileri soluğu Türkiye'de aldı.

Tuba Büyüküstün Rusların dikkatini çekti... Güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'den dev anlaşma!

Türkiye'de yapılan reklam filminin çekimleri 2 gün sürdü.

Tuba Büyüküstün Rusların dikkatini çekti... Güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'den dev anlaşma!

Rol aldığı dizilerin Ortadoğu'da yayınlanmasının ardından büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tuba Büyüküstün bunun yanı sıra UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak katkıda bulunduğu sosyal sorumluluk projeleriyle de adını duyurdu.

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