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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün'e "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdı! Tuba Büyüküstün'ün annesini gören hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 10:44

Tuba Büyüküstün'e "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdı! Tuba Büyüküstün'ün annesini gören hayran kaldı!

Ekranların sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Tuba Büyüküstün özel hayatı ile oldukça merak ediliyor. Son olarakannesi ile fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıkan Tuba Büyüküstün'ün annesini görenler oyuncuya "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdırdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri...

Tuba Büyüküstün’e Güzelliğini annesinden almış yorumları yağdı! Tuba Büyüküstün’ün annesini gören hayran kaldı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Tuba Büyüküstün özel hayatı ile oldukça merak ediliyor.

Tuba Büyüküstün’e Güzelliğini annesinden almış yorumları yağdı! Tuba Büyüküstün’ün annesini gören hayran kaldı!

Ekranların sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu.

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Tuba Büyüküstün’e Güzelliğini annesinden almış yorumları yağdı! Tuba Büyüküstün’ün annesini gören hayran kaldı!

Instagram'da 5,4 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeyi başarıyor.

Tuba Büyüküstün’e Güzelliğini annesinden almış yorumları yağdı! Tuba Büyüküstün’ün annesini gören hayran kaldı!

"Çok aşık oldum" sözleriyle duygularını anlatan Tuba Büyüküstün'ün bu sözleri gündeme bomba gibi düştü!

Tuba Büyüküstün paylaşımında şunları dile getirdi:

Neden bilmiyorum, nasıl hiç bilmiyorum, aşık oldum... Hem de belli çok, çok aşık oldum... Olmuşum bir ara ama artık birbirimize baktığımız yerde acımsı bir tat var. Yok acı değil, daha çok kekremsi... Hani olmamış hurmayı yersiniz ya diliniz damağınıza yapışır. Öyle. Ne vardır ne yok, ne keyif verir ne de atabilirsiniz. Aynen öyle o keyifsiz yapışkanlıkla kalakaldık işte...

Tuba Büyüküstün’e Güzelliğini annesinden almış yorumları yağdı! Tuba Büyüküstün’ün annesini gören hayran kaldı!

Son olarak annesi ile fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıkan Tuba Büyüküstün'ün annesini görenler oyuncuya "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdırdı.

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