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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün'ü kahreden ölüm! Acısını sosyal medyadan paylaştı
Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 09:48

Tuba Büyüküstünkahreden ölüm! Acısını sosyal medyadan paylaştı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Tuba Büyüküstün, şimdilerde bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Büyüküstün'ün, son dönemde Murat Boz ile adı anılıyor. Instagram'da 5,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, son paylaşımı ile sevenlerini üzdü. Kan arayışı için Tuba Büyüküstün'ün de seferber olduğu Tuna Saydan'dan acı haber geldi. Yaptığı paylaşım ile üzüntüsünü dile getiren Tuba Büyüküstün, eski sevgilisinin oğlunun ölümüyle sarsıldı.

Tuba Büyüküstün’ü kahreden ölüm! Acısını sosyal medyadan paylaştı

Tuba Büyüküstün 2008-2010 yılları arasında beraberlik yaşadığı Sami Saydan'ın oğlu Tuna Saydan'ın vefatıyla sarsıldı.

Tuba Büyüküstün’ü kahreden ölüm! Acısını sosyal medyadan paylaştı

Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

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Tuba Büyüküstün’ü kahreden ölüm! Acısını sosyal medyadan paylaştı

Saydan'ın oğlu için dün geceden beri kan arayışı vardı, Büyüküstün de Tuna için seferber olmuştu. Ancak tüm çabalara rağmen 19 yaşındaki Tuna Saydan kurtarılamadı.

Tuba Büyüküstün’ü kahreden ölüm! Acısını sosyal medyadan paylaştı

Ünlü oyuncu aldığı ölüm haberiyle adeta yıkıldı. Büyüküstün, kötü haberi duyar duymaz siyah bir paylaşımla acısını duyurdu.

Tuba Büyüküstün’ü kahreden ölüm! Acısını sosyal medyadan paylaştı

Tuba Büyüküstün 2009 yazında, Bodrum'da tatil yaparken görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan ile objektiflere yakalanmıştı. İki yıl süren birlikteliğin ardından çiftin yolları ayrılmıştı.

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