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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün'ün annesini gören hayran kaldı! Tuba Büyüküstün'e "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 13.12.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 08:56

Tuba Büyüküstün'ün annesini gören hayran kaldı! Tuba Büyüküstün'e "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdı!

Ekranların sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Tuba Büyüküstün özel hayatı ile oldukça merak ediliyor. Son olarakannesi ile fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıkan Tuba Büyüküstün'ün annesini görenler oyuncuya "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdırdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri...

Tuba Büyüküstün’ün annesini gören hayran kaldı! Tuba Büyüküstün’e Güzelliğini annesinden almış yorumları yağdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Tuba Büyüküstün özel hayatı ile oldukça merak ediliyor.

Tuba Büyüküstün’ün annesini gören hayran kaldı! Tuba Büyüküstün’e Güzelliğini annesinden almış yorumları yağdı!

Ekranların sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu.

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Tuba Büyüküstün’ün annesini gören hayran kaldı! Tuba Büyüküstün’e Güzelliğini annesinden almış yorumları yağdı!

Instagram'da 5,4 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeyi başarıyor.

Tuba Büyüküstün’ün annesini gören hayran kaldı! Tuba Büyüküstün’e Güzelliğini annesinden almış yorumları yağdı!

"Çok aşık oldum" sözleriyle duygularını anlatan Tuba Büyüküstün'ün bu sözleri gündeme bomba gibi düştü!

Tuba Büyüküstün paylaşımında şunları dile getirdi:

Neden bilmiyorum, nasıl hiç bilmiyorum, aşık oldum... Hem de belli çok, çok aşık oldum... Olmuşum bir ara ama artık birbirimize baktığımız yerde acımsı bir tat var. Yok acı değil, daha çok kekremsi... Hani olmamış hurmayı yersiniz ya diliniz damağınıza yapışır. Öyle. Ne vardır ne yok, ne keyif verir ne de atabilirsiniz. Aynen öyle o keyifsiz yapışkanlıkla kalakaldık işte...

Tuba Büyüküstün’ün annesini gören hayran kaldı! Tuba Büyüküstün’e Güzelliğini annesinden almış yorumları yağdı!

Son olarak annesi ile fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıkan Tuba Büyüküstün'ün annesini görenler oyuncuya "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdırdı.

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