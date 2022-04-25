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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları bakın kime benziyor? Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 11:43

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları bakın kime benziyor? Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü!

Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak büyüdü. 39 yaşındaki güzel oyuncu 9 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapılıyor. Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...

Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları bakın kime benziyor? Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü!

39 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ile Toprak bakın kime benziyor?

Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları bakın kime benziyor? Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü!

Ekranların sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmiş, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli aşk itirafı oldukça konuşulmuştu.

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Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları bakın kime benziyor? Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü!

Instagram'da 5,4 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeyi başarıyor.

Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları bakın kime benziyor? Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü!

"Çok aşık oldum" sözleriyle duygularını anlatan Tuba Büyüküstün geçtiğimiz aylarda çok konuşulmuştu.

Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları bakın kime benziyor? Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü!

Tuba Büyüküstün paylaşımında şunları dile getirmişti:

Neden bilmiyorum, nasıl hiç bilmiyorum, aşık oldum... Hem de belli çok, çok aşık oldum... Olmuşum bir ara ama artık birbirimize baktığımız yerde acımsı bir tat var. Yok acı değil, daha çok kekremsi... Hani olmamış hurmayı yersiniz ya diliniz damağınıza yapışır. Öyle. Ne vardır ne yok, ne keyif verir ne de atabilirsiniz. Aynen öyle o keyifsiz yapışkanlıkla kalakaldık işte...

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