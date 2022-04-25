Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları bakın kime benziyor? Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü!

Tuba Büyüküstün paylaşımında şunları dile getirmişti:

Neden bilmiyorum, nasıl hiç bilmiyorum, aşık oldum... Hem de belli çok, çok aşık oldum... Olmuşum bir ara ama artık birbirimize baktığımız yerde acımsı bir tat var. Yok acı değil, daha çok kekremsi... Hani olmamış hurmayı yersiniz ya diliniz damağınıza yapışır. Öyle. Ne vardır ne yok, ne keyif verir ne de atabilirsiniz. Aynen öyle o keyifsiz yapışkanlıkla kalakaldık işte...