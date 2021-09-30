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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 10:57

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları ilgi odağı oldu...

Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak büyüdü. 39 yaşındaki güzel oyuncu 9 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapılıyor. Son olarak babalarının yeni eşinin doğum gününde ortaya çıkan Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları ilgi odağı oldu...

Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak büyüdü. 39 yaşındaki güzel oyuncu 9 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları ilgi odağı oldu...

Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapılıyor.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları ilgi odağı oldu...

Son olarak babalarının yeni eşinin doğum gününde ortaya çıkan Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları ilgi odağı oldu...

Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor?

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları ilgi odağı oldu...

İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...

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