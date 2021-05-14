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Giriş Tarihi: 13.05.2021 11:13Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 08:18
Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak'ı görenler çok şaşırıyor! Oyuncu Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını bir an yanından ayırmıyor...
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak şimdilerde 9 yaşında. Son olarak Sefirin Kızı kadrosuna dahil olan ama dizideki macerası kısa süren Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı final yapınca Bodrum'dan İstanbul'a döndü. Dönüş yolunda görüntülenen Tuba Büyüküstün'ün yanında ikiz kızları Maya ve Toprak da vardı. Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak ilgi odağı oldu.