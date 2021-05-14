Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak'ı görenler çok şaşırıyor! Oyuncu Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını bir an yanından ayırmıyor...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 08:18

'ün ikizleri Maya ve Toprak'ı görenler çok şaşırıyor! Oyuncu Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını bir an yanından ayırmıyor...

Güzel oyuncu 'ün ikizleri Maya ve Toprak şimdilerde 9 yaşında. Son olarak kadrosuna dahil olan ama dizideki macerası kısa süren Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı final yapınca 'dan 'a döndü. Dönüş yolunda görüntülenen Tuba Büyüküstün'ün yanında ikiz kızları Maya ve Toprak da vardı. Tuba Büyüküstün'ün oyuncu ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak ilgi odağı oldu.

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak'ı görenler çok şaşırıyor! Oyuncu Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını bir an yanından ayırmıyor...

Güzel oyuncu 'ün ikizleri Maya ve Toprak şimdilerde 9 yaşında.

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak'ı görenler çok şaşırıyor! Oyuncu Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını bir an yanından ayırmıyor...

Son olarak kadrosuna dahil olan ama dizideki macerası kısa süren , Sefirin Kızı final yapınca 'dan 'a döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak'ı görenler çok şaşırıyor! Oyuncu Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını bir an yanından ayırmıyor...

Neslihan Atagül'ün hastalanması sonrası diziden ayrılmasıyla birlikte 'na Mavi olarak dahil olan dizinin finalinin ardından yeni proje için 'a döndü.

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak'ı görenler çok şaşırıyor! Oyuncu Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını bir an yanından ayırmıyor...

Dönüş yolunda görüntülenen 'ün yanında ikiz kızları Maya ve Toprak da vardı.

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak'ı görenler çok şaşırıyor! Oyuncu Tuba Büyüküstün ikiz kızlarını bir an yanından ayırmıyor...

'ün oyuncu ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak ilgi odağı oldu.

SON DAKİKA