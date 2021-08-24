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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı hali şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor
Giriş Tarihi: 24.08.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 09:45

Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı hali şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Tuba Büyüküstün'ü 5.3 milyon kişi takip ediyor. Sefirin Kızı'nın yıldızı yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından 'Günaydın' notuyla bir fotoğrafını yayınladı. 38 yaşındaki 2 kız annesi Tuba Büyüküstün genç kızlara taş çıkarıyor. Televizyonun aranılan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün son olarak takipçilerine sıfır makyaj halini paylaştı. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Tuba Büyüküstün'e övgüler yağdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün makyajsız hali...

Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı hali şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Sefirin Kızı adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, yeni projesinin çekimleri için Ayvalık'ta bulunuyor. Büyüküstün son olarak makyajsız bir karesini sevenleriyle paylaştı.

Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı hali şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Son olarak Sefirin Kızı adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, yeni projesinin çekimleri için Ayvalık'ta bulunuyor.

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Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı hali şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Büyüküstün, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmıştı. Bir süre hastanede de tedavi gören ünlü oyuncu, sağlığına kavuşmasının ardından dizi setine geri döndü.

Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı hali şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Çekimlere yeniden başlayan Büyüküstün setten paylaşım yapmaya devam ediyor.

Tuba Büyüküstün’ün sıfır makyajlı hali şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Güzel oyuncu son olarak makyajsız bir karesini sevenleriyle paylaştı.

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