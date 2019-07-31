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  • Tuba Büyüküstün'ün yeni imajı şoke etti! Tuba Büyüküstün'ü gören hayranları...

'ün yeni imajı şoke etti! Tuba Büyüküstün'ü gören hayranları...

, sık sık değiştirdiği imajıyla şoke etmeye devam ediyor. Kısa süre önce uzun siyah saçlarını kestirdikten sonra yaptığı paylaşımla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Tuba Büyüküstün, bu kez değişimiyle 'Yok artık!' dedirtti. Tatil için New York'a giden ve sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar yapan Tuba Büyüküstün, imaj değişimine yine saçlarından başladı. Saçlarında ve tarzında büyük bir değişim yaşayan Tuba Büyüküstün'ü gören hayranları ' Eski halinden eser yok!' yorumları yaptı. Tuba Büyüküstün Afrika örgüsü yaptırdığı saçlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 31.07.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 12:39
Tuba Büyüküstün'ün yeni imajı şoke etti! Tuba Büyüküstün'ü gören hayranları...

, değişimiyle şaşırttı. Tuba Büyüküstün, saçlarında büyük bir değişiklik yaparak hayranlarını şoke etti. Yeni tarzını sosyal medyadan ' NewYork'a gelmişken' notuyla paylaşan Tuba Büyüküstün, kısa sürede binlerce yorum aldı. İşte Tuba Büyüküstün ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri…

Tuba Büyüküstün'ün yeni imajı şoke etti! Tuba Büyüküstün'ü gören hayranları...

ZARA

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Tuba Büyüküstün'ün yeni imajı şoke etti! Tuba Büyüküstün'ü gören hayranları...

ZARA

Tuba Büyüküstün'ün yeni imajı şoke etti! Tuba Büyüküstün'ü gören hayranları...

EBRU YAŞAR

Tuba Büyüküstün'ün yeni imajı şoke etti! Tuba Büyüküstün'ü gören hayranları...

EBRU YAŞAR

Tuba Büyüküstün'ün yeni imajı şoke etti! Tuba Büyüküstün'ü gören hayranları...

TÜRKAN ŞORAY

Tuba Büyüküstün'ün yeni imajı şoke etti! Tuba Büyüküstün'ü gören hayranları...

TÜRKAN ŞORAY

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