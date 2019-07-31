Tuba Büyüküstün'ün yeni imajı şoke etti! Tuba Büyüküstün'ü gören hayranları...

Tuba Büyüküstün, sık sık değiştirdiği imajıyla şoke etmeye devam ediyor. Kısa süre önce uzun siyah saçlarını kestirdikten sonra yaptığı paylaşımla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Tuba Büyüküstün, bu kez değişimiyle 'Yok artık!' dedirtti. Tatil için New York'a giden ve sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar yapan Tuba Büyüküstün, imaj değişimine yine saçlarından başladı. Saçlarında ve tarzında büyük bir değişim yaşayan Tuba Büyüküstün'ü gören hayranları ' Eski halinden eser yok!' yorumları yaptı. Tuba Büyüküstün Afrika örgüsü yaptırdığı saçlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.