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  • Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka birine dönüştü! Adanalı dizisinin Pınar’ını bu haliyle tanımak mümkün değil!

estetikle bambaşka birine dönüştü! dizisinin ’ını bu haliyle tanımak mümkün değil!

'nin bir dönem reyting rekorları kıran dizisinde karakterine can veren görenleri adeta şoke ediyor. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikte seneler içinde tanınmaz hale geldi. Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Tuğçe Özbudak'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlar herkesi şoke etti. Güzel oyuncunun hayatın merak konusu oldu. Oyuncu ve sunucu Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde dünyaya geldi. Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, 'nden mezun oldu. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır. 2016'da moda yarışmasında yarıştı. Yüzüne estetik yaptıran 37 yaşındaki oyuncu, 'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekerken; oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmıyor. İşte tanımakta zorluk çekeceğiniz ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak ve diğer ünlü isimlerin estetiksiz ve estetikli halleri…

Giriş Tarihi: 21.01.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 11:33
Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka birine dönüştü! Adanalı dizisinin Pınar’ını bu haliyle tanımak mümkün değil!
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Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka birine dönüştü! Adanalı dizisinin Pınar’ını bu haliyle tanımak mümkün değil!
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Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka birine dönüştü! Adanalı dizisinin Pınar’ını bu haliyle tanımak mümkün değil!
Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka birine dönüştü! Adanalı dizisinin Pınar’ını bu haliyle tanımak mümkün değil!
Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka birine dönüştü! Adanalı dizisinin Pınar’ını bu haliyle tanımak mümkün değil!
Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka birine dönüştü! Adanalı dizisinin Pınar’ını bu haliyle tanımak mümkün değil!
Tuğçe Özbudak estetikle bambaşka birine dönüştü! Adanalı dizisinin Pınar’ını bu haliyle tanımak mümkün değil!
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