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Haberler Galeri Tuğçe Tayfur bombaladı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısı Burak Kalfa'yı hedef alan paylaşımlar!
Giriş Tarihi: 24.07.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 07:37

Tuğçe Tayfur bombaladı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısı Burak Kalfa'yı hedef alan paylaşımlar!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl nişanlanmış, 16 gün sonra ise Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koymuştu. Eski nişanlısı tarafından kendisine şantaj yapıldığını ve şiddet gördüğünü iddia eden Tuğçe Tayfur, eski nişanlısının yaşattığı kabus dolu günleri GÜNAYDIN köşe yazarı Tuba Kalçık'a anlatmıştı. Yeni paylaşımlarda bulunan Tuğçe Tayfur "O kadar acizsin, o kadar korkasın ki. Bak ne diyeceğim ne varsa paylaş çünkü sayılı günlerin. O girdiğin delikten seni çıkaracaklar." diyerek öfke kustu...

Tuğçe Tayfur bombaladı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa’yı hedef alan paylaşımlar!

Tuğçe Tayfur ile eski nişanlısı Burak Kalfa arasında sular durulmuyor. Tayfur, Kalfa'dan şiddet gördüğünü söyleyince eski nişanlısı, "Sen daha önceden de bunları yaptın, beni herkes biliyor" diye açıklama yaptı. Tayfur ise "Bunlar son çırpınışların. Elimde belgeler var. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" diye cevap vermişti. Yeni paylaşımlarda bulunan Tuğçe Tayfur "O kadar acizsin, o kadar korkasın ki. Bak ne diyeceğim ne varsa paylaş çünkü sayılı günlerin. O girdiğin delikten seni çıkaracaklar." diyerek ateş püskürdü.

Tuğçe Tayfur bombaladı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa’yı hedef alan paylaşımlar!

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik açıklamalar yapmış, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söylemişti. Tayfur, savcılığa başvurduğunu ve uzaklaştırma kararı çıktığını da belirtmişti.

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Tuğçe Tayfur bombaladı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa’yı hedef alan paylaşımlar!

Tayfur'un bu açıklamalarının üzerine Kalfa, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: "4-5 ay geçecek aradan. 5 ay sonra sudan çıkmış balığa döneceksin. Elindeki gücün gittiğini görünce son bir manevra yapacaksın. 'Kime ne zarar verebilirim?' diyeceksin. Senin önceden de bunu yaptığını bildiği için halk bunu yemez."

Tuğçe Tayfur bombaladı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa’yı hedef alan paylaşımlar!

Kalfa, sözlerine şöyle devam etti: "Baba parasıyla değil kendi ismimle bir yerlere gelmiş, kendi çabamla ülkeye ödül getirmiş, bu ülkenin tüm felaketlerinde ellerimle yardım dağıtmış biriyim. Herkes benim anneme olan saygımı, kız kardeşlerime olan merhametimi iyi bilir. Kimseye itibar suikasti yapmayın. Binlerce insan 'Biz seni biliyoruz' diye mesaj atıyor. Bizi önceki çapulcularla karıştırmayın."

Tuğçe Tayfur bombaladı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa’yı hedef alan paylaşımlar!

Tayfur ise eski nişanlısı Burak Kalfa'nın açıklamalarına şu cevabı vermişti:

"Son çırpınışları o yüzden böyle açıklama yapıyor. Elimde ona dair birçok belge var. Beni döverken videosu var. Vücudumdaki darp izlerinin fotoğrafı var. Bunları nasıl inkar edecek? Benim sosyal medya paylaşımdan sonra onlarca kadın, avukatıma kendilerinin de mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulundu. Madem merhametlisin, neden bu kadar kadını mağdur ettin o zaman?

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