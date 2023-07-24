Tuğçe Tayfur bombaladı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa’yı hedef alan paylaşımlar!

Tuğçe Tayfur ile eski nişanlısı Burak Kalfa arasında sular durulmuyor. Tayfur, Kalfa'dan şiddet gördüğünü söyleyince eski nişanlısı, "Sen daha önceden de bunları yaptın, beni herkes biliyor" diye açıklama yaptı. Tayfur ise "Bunlar son çırpınışların. Elimde belgeler var. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin" diye cevap vermişti. Yeni paylaşımlarda bulunan Tuğçe Tayfur "O kadar acizsin, o kadar korkasın ki. Bak ne diyeceğim ne varsa paylaş çünkü sayılı günlerin. O girdiğin delikten seni çıkaracaklar." diyerek ateş püskürdü.