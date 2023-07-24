Tuğçe Tayfur bombaladı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur’dan eski nişanlısı Burak Kalfa’yı hedef alan paylaşımlar!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl nişanlanmış, 16 gün sonra ise Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koymuştu. Eski nişanlısı tarafından kendisine şantaj yapıldığını ve şiddet gördüğünü iddia eden Tuğçe Tayfur, eski nişanlısının yaşattığı kabus dolu günleri GÜNAYDIN köşe yazarı Tuba Kalçık'a anlatmıştı. Yeni paylaşımlarda bulunan Tuğçe Tayfur "O kadar acizsin, o kadar korkasın ki. Bak ne diyeceğim ne varsa paylaş çünkü sayılı günlerin. O girdiğin delikten seni çıkaracaklar." diyerek öfke kustu...