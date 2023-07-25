Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı arasında sular durulmuyor! Bu kez hamle Burak Kalfa’dan geldi!

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Ayrıca koruma talebinde bulunan Burak Kalfa, İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklamasında bulundu. Hakkında yakalama kararı olmadığını söyleyen Kalfa, "Yaklaşık bir haftadır televizyonlarda üstüme çok büyük bir baskı vardı. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Geçen sene de bir nişanımız olmuştu. Olmadı. Üstümde baskı vardı. Önceki yaşamış olduğu ilişkilerden dolayı ağır ithamlarda bulunuyorlardı bana. Fikir ayrılığına düştük, ayrılmak zorunda kaldık'' dedi.

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