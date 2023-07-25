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Haberler Galeri Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı arasında sular durulmuyor! Bu kez hamle Burak Kalfa’dan geldi!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 11:47

Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı arasında sular durulmuyor! Bu kez hamle Burak Kalfa’dan geldi!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını, tehdit ve şantaja uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Burak Kalfa harekete geçti. Burak Kalfa, eski nişanlısı Tuğçe Tayfur hakkında önce suç duyurusunda bulundu ardından ''Tehdit ettiysem, mesajlar nerede? Dövdüysem, darp raporu nerede? Şimdi de algı yaratmaya çalışıyorlar. 5 ay bekledi. Yeni bir ilişkim olunca, buradan vurmaya çalışıyor ama vuramaz" açıklamasında bulundu.

Deniz YUSUFOĞLU
Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı arasında sular durulmuyor! Bu kez hamle Burak Kalfa’dan geldi!

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl nişanlanmış, 16 gün sonra ise Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koymuştu.

Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı arasında sular durulmuyor! Bu kez hamle Burak Kalfa’dan geldi!

ESKİ NİŞANLISI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik açıklamalar yapmış, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söylemişti. Tuğçe Tayfur, Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı almış ayrıca suç duyurusunda bulunmuştu. İş insanı Burak Kalfa şiddet iddialarını reddederek, eski nişanlısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı arasında sular durulmuyor! Bu kez hamle Burak Kalfa’dan geldi!

KARŞI SUÇ DUYURUSU GELDİ
Büyükçekmece Başsavcılığına başvuran Kalfa, asılsız ithamlarla karşı karşıya kaldığını, itibarının zedelenmeye çalışıldığını ifade ederek Tayfur'un ''Özel hayatın gizliliğini ihlal'' , ''Haberleşmenin gizliliğini ihlal'', 'Kişilerin huzur ve sükûnu bozma'', ''İftira'' ve ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı arasında sular durulmuyor! Bu kez hamle Burak Kalfa’dan geldi!

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI
Ayrıca koruma talebinde bulunan Burak Kalfa, İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklamasında bulundu. Hakkında yakalama kararı olmadığını söyleyen Kalfa, "Yaklaşık bir haftadır televizyonlarda üstüme çok büyük bir baskı vardı. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Geçen sene de bir nişanımız olmuştu. Olmadı. Üstümde baskı vardı. Önceki yaşamış olduğu ilişkilerden dolayı ağır ithamlarda bulunuyorlardı bana. Fikir ayrılığına düştük, ayrılmak zorunda kaldık'' dedi.

Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı arasında sular durulmuyor! Bu kez hamle Burak Kalfa'dan geldi! | Video

Tuğçe Tayfur ve eski nişanlısı arasında sular durulmuyor! Bu kez hamle Burak Kalfa’dan geldi!

''DÖVDÜYSEM DARP RAPORU NERDE''
Ayrılıkların üzerinden geçen 5 ay sonunda yeni bir ilişkisi başladığını, akabinde Tuğçe Tayfur'un 'Bana hakaret ederdi, küfür ederdi, dayak atardı' şeklinde iftira attığını ileri sürerek 'Aile yapıma uymak için kapandı. Hatta gündem olmak için yaptı. 'Dediğim sahneye çıkacaksın' diyen bir adam değilim, aksine 'Sahnelere çıkma' diyen bir aileyiz biz. Ama en kaliteli yerlere çıkarttırdım.

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