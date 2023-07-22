Tuğçe Tayfur’dan kendisine kabusu yaşatan eski nişanlısı hakkında yeni iddialar: Suç dosyası kabarık!

Tayfur ise eski nişanlısı Burak Kalfa'nın açıklamalarına şu cevabı verdi:

"Son çırpınışları o yüzden böyle açıklama yapıyor. Elimde ona dair birçok belge var. Beni döverken videosu var. Vücudumdaki darp izlerinin fotoğrafı var. Bunları nasıl inkar edecek? Benim sosyal medya paylaşımdan sonra onlarca kadın, avukatıma kendilerinin de mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulundu. Madem merhametlisin, neden bu kadar kadını mağdur ettin o zaman?