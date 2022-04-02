Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:28
Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
09:31
Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor! Ünlü model Tülin Şahin'in hapsini istemişti...
Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Pedro De Noronha, iki yaşına basan kızı Siena Leyla'nın annesi tarafından kendisine gösterilmediği için mahkemenin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz aylarda kızının doğum günü kutlamasına katılabilmek için İstanbul'a gelen Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, kapıda kalınca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Portekizli iş insanı Pedro de Noronha, velayet kararına uymadığı gerekçesiyle kızının annesi Tülin Şahin'e tazyik hapis talebinde bulunarak dava açtı. Mahkemeden karar çıktı. Tülin Şahin hapis yatacak mı?