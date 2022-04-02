Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor! Ünlü model Tülin Şahin’in hapsini istemişti...

Pedro De Noronha, iki yaşına basan kızı Siena Leyla'nın annesi tarafından kendisine gösterilmediği için mahkemenin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz aylarda kızının doğum günü kutlamasına katılabilmek için İstanbul'a gelen Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, kapıda kalınca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.