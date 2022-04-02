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Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:31

Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor! Ünlü model Tülin Şahin'in hapsini istemişti...

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Pedro De Noronha, iki yaşına basan kızı Siena Leyla'nın annesi tarafından kendisine gösterilmediği için mahkemenin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz aylarda kızının doğum günü kutlamasına katılabilmek için İstanbul'a gelen Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, kapıda kalınca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Portekizli iş insanı Pedro de Noronha, velayet kararına uymadığı gerekçesiyle kızının annesi Tülin Şahin'e tazyik hapis talebinde bulunarak dava açtı. Mahkemeden karar çıktı. Tülin Şahin hapis yatacak mı?

DENİZ YUSUFOĞLU
Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor! Ünlü model Tülin Şahin’in hapsini istemişti...

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor.

Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor! Ünlü model Tülin Şahin’in hapsini istemişti...

Pedro De Noronha, iki yaşına basan kızı Siena Leyla'nın annesi tarafından kendisine gösterilmediği için mahkemenin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz aylarda kızının doğum günü kutlamasına katılabilmek için İstanbul'a gelen Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, kapıda kalınca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.

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Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor! Ünlü model Tülin Şahin’in hapsini istemişti...

Portekizli iş insanı Pedro de Noronha, velayet kararına uymadığı gerekçesiyle kızının annesi Tülin Şahin'e tazyik hapis talebinde bulunarak dava açtı. Mahkemeden karar çıktı. Tülin Şahin hapis yatacak mı?

Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor! Ünlü model Tülin Şahin’in hapsini istemişti...

Noronha'nın avukatı ''Müvekkilim yaklaşık bir yıldır çocuğunu göremiyor. Ayda bir kez kızı için Türkiye'ye geliyor fakat kendisini göremeden geri dönüyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, Şahin hakkında istenilen tazyik hapsinin reddine karar verdi.

Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor! Ünlü model Tülin Şahin’in hapsini istemişti...

TAZYİK HAPSİ: Kişinin kanuni yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda uygulanan hukuki yaptırım.

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