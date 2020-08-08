Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu! Resmi evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı!

ile kızları için oldu! Resmi evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı!

Ünlü manken ve sunucu , Nisan 2019'da Portekizli iş insanı ile 'de evlendiğini belirtmişti. haberinden kısa bir sürede sonra Şahin hamile olduğunu açıklamıştı. Kasım 2019'da kızı 'yı kucağına alan Tülin Şahin, Pedro de Noranha ile anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığın ardandan gerçek ortaya çıktı. Pedro de Noronha ile Tülin Şahin'in resmi evliliklerinin olmadığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için oldu! İşte Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında geçenlerin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 08.08.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 09:31
Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu! Resmi evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı!

Ünlü manken ve sunucu , Nisan 2019'da Portekizli iş insanı ile 'de evlendiğini belirtmişti. haberinden kısa bir sürede sonra Şahin hamile olduğunu açıklamıştı. Kasım 2019'da kızı 'yı kucağına alan Tülin Şahin, Pedro de Noranha ile anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığın ardandan gerçek ortaya çıktı. Pedro de Noronha ile Tülin Şahin'in resmi evliliklerinin olmadığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için oldu! İşte Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında geçenlerin tüm detayları…

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu! Resmi evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı!

HABER: DİLEK YAMAN

Ünlü manken ve sunucu , Nisan 2019'da Portekizli iş insanı ile 'de evlendiğini belirtmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu! Resmi evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı!

haberinin ardından ünlü manken hamile olduğunu duyurmuş, Kasım 2019'da kızı 'yı kucağına almıştı.

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu! Resmi evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı!

Çiftin, resmi evliliklerinin olmadığı ve anlaşamayarak ayrıldıkları ortaya çıktı.

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu! Resmi evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı!

BEBEĞİ GÖSTERMİYOR

Noronhna, iş için 'e gitti, kızları ise annesiyle birlikte kaldı. İddiaya göre, Şahin, Noronha'yı bebeğini göstermemekle tehdit etti.

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu! Resmi evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı!

Noronha, yurt dışından sesli ve görüntülü olarak kızıyla görüşmek istese de aramalarına yanıt alamadı.

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu! Resmi evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı!

Aile Mahkemesi'ne başvuran Noronha, Şahin'in kızı ile görüşmesine engel olduğunu, kendisini kızlarının soyadını değiştirmekle tehdit ettiğini iddia etti.

SON DAKİKA