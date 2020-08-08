Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu! Resmi evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı!

Ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmişti. Evlilik haberinden kısa bir sürede sonra Şahin hamile olduğunu açıklamıştı. Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin, Pedro de Noranha ile anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığın ardandan gerçek ortaya çıktı. Pedro de Noronha ile Tülin Şahin'in resmi evliliklerinin olmadığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu! İşte Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında geçenlerin tüm detayları…