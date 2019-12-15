Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile en özel anlarını anlattı!

- Hamilelik sırasında ve doğumun ardından fiziksel kaygılar yaşadınız mı?

- Hiç yaşamadım! Gayet mutluyum bu halimle. Hamilelikte 13 kilo aldım. Fakat hamilelik öncesi ağırlık çalışıyordum ve çok fazla denizaşırı seyahatlerim oluyordu, onun için vücudum su toplamıştı. Bu nedenle zaten hamilelik öncesi yedi-sekiz kilo almıştım, yani toplam 20 kilo fazlam vardı. Doğum sonrası 10 kilo gitti, geriye 10 kilo kaldı. O kiloları vermek için de acele etmiyorum çünkü hem emziriyorum, hem de vücudumda hâlâ çok ödem var. Henüz spor yapmaya da başlamadım. Kendimi kilo verme süreci için henüz hazır hissetmiyorum. Daha doğrusu acele etmiyorum. Keyfim yerinde. Bu süreci sindire sindire yaşıyorum. Bedenim spor yapmaya hazır olduğunda bana zaten yavaş yavaş fısıldar, "Hadi biraz hareket et" diye...