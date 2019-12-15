Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile en özel anlarını anlattı!

Ne aldığı kiloları kafasına takıyor ne de uykusuz geceleri... Hayatının en mutlu günlerini yaşıyor Tülin Şahin... Çünkü en büyük ama en minik hayaline, kızı Siena Leyla'ya kavuştu. O şimdi anneliğin tadını çıkarıyor. Anne olmak bir kadının hayatındaki en özel, en dönüştürücü tecrübe. Hele Tülin Şahin gibi yıllarca bebek hayali kuran, bunun özlemiyle yaşayan kadınlar için daha da mânâlı. Yıllardır çalışkanlığı, disiplini ve istikrarlı yaşamıyla dikkat çeken Tülin Şahin bir süre önce Portekizli Pedro de Noronha ile hayatını birleştirmişti. Ve sonunda en büyük hayaline, kızı Siena Leyla'ya kavuştu. Biz de bu özel günlerde Tülin Şahin'in bu anlarına tanıklık ettik, onunla yeni hayatını konuştuk.