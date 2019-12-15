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  • Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile en özel anlarını anlattı!

kızı ile en özel anlarını anlattı!

Ne aldığı kiloları kafasına takıyor ne de uykusuz geceleri... Hayatının en mutlu günlerini yaşıyor ... Çünkü en büyük ama en minik hayaline, kızı 'ya kavuştu. O şimdi anneliğin tadını çıkarıyor. Anne olmak bir kadının hayatındaki en özel, en dönüştürücü tecrübe. Hele Tülin Şahin gibi yıllarca bebek hayali kuran, bunun özlemiyle yaşayan kadınlar için daha da mânâlı. Yıllardır çalışkanlığı, disiplini ve istikrarlı yaşamıyla dikkat çeken Tülin Şahin bir süre önce Portekizli Pedro de Noronha ile hayatını birleştirmişti. Ve sonunda en büyük hayaline, kızı Siena Leyla'ya kavuştu. Biz de bu özel günlerde Tülin Şahin'in bu anlarına tanıklık ettik, onunla yeni hayatını konuştuk.

PINAR YILDIZ YÜKSEL PINAR YILDIZ YÜKSEL Magazin
Giriş Tarihi: 15.12.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 10:34
Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile en özel anlarını anlattı!

- Yaşam düzeniniz nasıl? Eşiniz yurt dışında çalışıyor sanırım... Nasıl bir düzen oturttunuz bebekten sonra?
- İstanbul'da yaşıyoruz ama eşim Pedro'nun iş gereği seyahatleri oluyor.
- Yurt dışında doğum yapmayı tercih etmediniz.
- Çok iyi doktorlarımız ve hastanelerimiz var. Başka bir yerde doğum yapmak için bir nedenim yoktu.

Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile en özel anlarını anlattı!

- Hamilelik sırasında ve doğumun ardından fiziksel kaygılar yaşadınız mı?
- Hiç yaşamadım! Gayet mutluyum bu halimle. Hamilelikte 13 kilo aldım. Fakat hamilelik öncesi ağırlık çalışıyordum ve çok fazla denizaşırı seyahatlerim oluyordu, onun için vücudum su toplamıştı. Bu nedenle zaten hamilelik öncesi yedi-sekiz kilo almıştım, yani toplam 20 kilo fazlam vardı. Doğum sonrası 10 kilo gitti, geriye 10 kilo kaldı. O kiloları vermek için de acele etmiyorum çünkü hem emziriyorum, hem de vücudumda hâlâ çok ödem var. Henüz spor yapmaya da başlamadım. Kendimi kilo verme süreci için henüz hazır hissetmiyorum. Daha doğrusu acele etmiyorum. Keyfim yerinde. Bu süreci sindire sindire yaşıyorum. Bedenim spor yapmaya hazır olduğunda bana zaten yavaş yavaş fısıldar, "Hadi biraz hareket et" diye...

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Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile en özel anlarını anlattı!

- Basında sık sık doğum yapan annelere ve onların kilolarına dair rahatsız edici haberler çıkıyor...
- Evet bu bakış açıcısı çok acımasız olabiliyor. Doğum yapan kadının eleştirilmesi de ne! Maalesef kadının üzerinde tüm dünyada inanılmaz bir yük var. Kadından çok fazla beklenti var. Kariyer yapacak, çocuk sahibi olacak, sonra işine dönecek, 7/24 bakımlı görünecek, sosyal olacak, evine de vakit ayıracak... Bunlardan birinde en ufak falso varsa eyvah! Kadın yaşlanınca "Bir zamanlar neydi, şimdi nasıl çöktü" diye haberler okuyabiliyoruz, diğer yandan erkekler yaşlanınca onlar hakkında "Yıllar karizmasına karizma kattı" başlıkları atılıyor. Çifte standart! Kusursuz görünen Victoria Secret meleklerinden Candice Swanepoel bile doğum yaptıktan sonra kilolarını veremediği için insanlar tarafından hakaretlere maruz kalıyor ve bunun üzerine açıklama yapmak zorunda kalıyor. Tabii artık sosyal medya ile durum iyice kötüye gidiyor.

Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile en özel anlarını anlattı!

İLK GECE O BAĞI HİSSETTİM
- Güzel şeylerden söz edelim... Bebeğinizi kucağınıza aldığınız ilk an neler hissettiniz?
- İnanın tarif edemem. Hep "Tarif edilmez, yaşanması gerekiyor" derlerdi, ne demek istediklerini anlamazdım. Gerçekten öyleymiş... Allah isteyen herkese nasip etsin.

Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile en özel anlarını anlattı!

- Doğum yaptığınız günü ve o süreci anlatır mısınız?
- Çok heyecanlıydım. Sabaha kadar uyuyamadım. Heyecan, endişe, korku, merak, kavuşma... Birbirine geçmiş birçok duyguyu aynı anda yaşıyor insan... Ben zaten iğne, hastane, ameliyathane gibi şeylerden korkan biriyim. Sezeryanle doğum yaptım. Uyandığımda kucağımda bir melek vardı...

Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile en özel anlarını anlattı!

- Nasıl bir bağ var bebeğinizle aranızda?
- İnanılmaz bir bağ var. İlk günden itibaren göğsümde uyuyor. Hastanede daha ilk saatlerde böyle başladık ve hâlâ böyle devam ediyor. Ve bundan çok mutluyum. Bebeklerin annelerinin göğsünde yatıp, kalp atışlarını dinleyerek uyumak istemesi inanılmaz bir duygu. Gözlerinizin içine derin derin bakıyorlar. Ama asıl derin bağlantı... Doğum yaptığımın ilk gecesi onunla başbaşa kaldığımda yaşandı, çok özeldi. Gece emzirmek için uyandığımda, onunla göz göze geldiğimde aramızdaki kopmayacak bağı ilk defa çok derinden hissettim. Çünkü herkes gitmişti, odam daha sakindi... Bebeğim de, ben de biraz daha kendimize gelmiştik, işte o an çok özeldi (gözleri doluyor).

Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile en özel anlarını anlattı!

- Yıllardır bebek özlemi duyan biriydiniz, nasıl bir hismiş bu kadar özlediğiniz bir şeye kavuşmak?
- Sanki o beni, ben onu hep bekliyormuşum gibi... Ona sarılıyorum ve bunu çok içtenlikle hissediyorum. Garip belki ama öyle.
- Bebek bakımına ve beslenmesine dair kanalınızda bir şeyler yapacak mısınız?
- Şimdilik YouTube çekimlerine ara verdim. Tekrar başlayacağım yeni bir ekiple. Olabilir tabii ki birşeyler öğrendikçe, keşfettikçe paylaşmak keyifli. Pedro'yla hep pratik ürünleri keşfetmeye çalışıyoruz. Çok fazla üründen yana değiliz. Gereksiz ürünlerden hele hiç.

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