HaberlerGaleriTülin Şahin'in taksici ile anısı güldürdü! "Tülin Şahin'e mi benzettin?" sorusuna yöneltti ama aldığı cevapla şoke oldu!
Giriş Tarihi: 13.04.2021 16:21Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 16:55
Tülin Şahin'in taksici ile anısı güldürdü! "Tülin Şahin'e mi benzettin?" sorusuna yöneltti ama aldığı cevapla şoke oldu!
Ortaköy'de arkadaşıyla taksiye binen Tülin Şahin, şoförün kendisini tanımamasıyla komedi filmlerine konu olacak bir olayın ortasına düştü. Tülin Şahin, kendisini birine benzettiğini söyleyen taksi şoförüne "Tülin Şahin'e mi benzettin?" sorusuna yöneltti ama aldığı cevapla şoke oldu. İşte dünyaca ünlü model Cindy Crawford'a benzerliğinden dolayı 'Sivaslı Cindy' olarak anılan Tülin Şahin'in yüzleri gülümseten o anısı…