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'ye cazibe merkezi

'nin Ovacık ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4,5 milyon liralık bir yatırımla yaptırılan kayak merkezinde sezon hazırlıkları tamamlandı.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 11:06
Tunceli'ye cazibe merkezi

'de kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen Ovacık Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte yeni kayak sezonu için gün sayıyor.

Tunceli'ye cazibe merkezi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen kayak merkezi, hem turistik hem de sportif açıdan kente büyük katkı sağlıyor.

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Tunceli'ye cazibe merkezi

2015 yılında hizmete açılan ve 4,5 milyon liraya mal olan kayak merkezi yılın 4 ayında kayak yapma imkanı sunuyor.

Tunceli'ye cazibe merkezi
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Tunceli'ye cazibe merkezi
Tunceli'ye cazibe merkezi
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