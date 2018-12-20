Tunceli'ye cazibe merkezi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4,5 milyon liralık bir yatırımla yaptırılan kayak merkezinde sezon hazırlıkları tamamlandı. Tunceli'de kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen Ovacık Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte yeni kayak sezonu için gün sayıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen kayak merkezi, hem turistik hem de sportif açıdan kente büyük katkı sağlıyor. 2015 yılında hizmete açılan ve 4,5 milyon liraya mal olan kayak merkezi yılın 4 ayında kayak yapma imkanı sunuyor.