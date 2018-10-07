Türk kadınlarının kocaman bir kalbi var

- İstanbul'a ilk kez 2016'da geldiniz. Hatırlıyor musunuz şehrin sizi nasıl karşıladığını?

- Uçaktan iner inmez, yayıncım ve bir grup okuyucum tarafından çiçeklerle karşılandım. Otelegiderken yol boyunca birçok billboard'da kitabımı ve fotoğrafımı gördüm. Ne kadar şaşırdığımı, nekadar heyecanlandığımı anlatamam size. O kadar kocaman bir kalpleri var ki! O kadar tutkulular ki.Kitaplar, hikayeler ve aşk konusunda bu kadar tutkulu bir kalabalık ile bir araya gelmek bir yazar için büyük bir gurur kaynağı.