Türk kadınlarının kocaman bir kalbi var

Yazdığı aşk romanlarıyla dünya çapında büyük bir şöhrete kavuşan Sarah Jio, geçtiğimiz hafta Türkiye'deydi. Türk kadınlarının aynı kendisi gibi aşk fikrine tutkun olduğunu söyleyen yazar 'Onların gerçekten kocaman bir kalpleri var' diyor. Yaklaşık üç yıl önce TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılan ABD'li yazar Sarah Jio, etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Kitaplarını takip etmeyenler de bu imza gününde yaşanan izdihamın ana haber bültenlerine konu olmasıyla ismini duymuş oldu ünlü yazarın. New York Times'ın çoksatanlar listesinde kitapları olan 1978 doğumlu yazar, kısa süre içinde romantik kitaplar konusunda çağının en başarılı isimlerinden biri oldu. Gazetecilik eğitimi alan üç çocuk annesi Jio ile ilk röportajımı bundan iki yıl önce yapmıştım. Geçtiğimiz hafta onunla ikinci kez buluştum. Erkek kardeşi hafta sonunda Türk sevgilisiyle dünya evine giren Jio, düğün için geldiği İstanbul'da Paris'ten Çiçeklerle isimli son kitabının tanıtımı için okuyucularıyla D&R mağazalarında bir araya geldi. Pera Palace Hotel Jumeirah'ta bir araya geldiğimiz Jio ile başbaşa konuşabilmenin imkansıza yakın olduğunu söyleyebilirim. Hayranları onu bir an olsun bile yalnız bırakmıyor. En başta söylemeliyim Jio fotoğraflarında gördüğünüzden de güzel, mankenlerle yarışacak güzellikte bir kadın. Onunla zaman geçirdiğinizde bu başarının en büyük nedeninin pozitif karakteri olduğunu anlayabiliyorsunuz. Tabii ki son kitabını konuştuk Jio ile. Ama halay çektiği düğünü, Türk tatlılarına hayranlığını ve ilk İstanbul seyahatinde sarılmaktan yaralanmasını da anlattı bize gülümseyerek. Şimdi sizi aşk romanlarının prensesiyle başbaşa bırakma vakti. - Hayranlarınız sizi burada bir an olsun bile yalnız bırakmadı. Türkiye'de bu kadar sevilmeyibekliyor muydunuz? - Tabii ki beklemiyordum. Sarılmayı çok seven bir insanımdır ben. Ama ülkem ABD'de insanlar öyle çok fazla birbirlerine sarılmaz. İstanbul'daki imza gününde o kadar çok insan sarıldı ki bana. Onlarınsevgisini, heyecanını hissetmek büyüleyiciydi. Çok insanla sarılınca küçük kazalar da kaçınılmazoluyor. O kadar güçlü sarılmışlar ki bana küpemin arka kısmı boynumu yaralamış, imza günündenayrılırken kanıyordu. - İstanbul'a ilk kez 2016'da geldiniz. Hatırlıyor musunuz şehrin sizi nasıl karşıladığını? - Uçaktan iner inmez, yayıncım ve bir grup okuyucum tarafından çiçeklerle karşılandım. Otelegiderken yol boyunca birçok billboard'da kitabımı ve fotoğrafımı gördüm. Ne kadar şaşırdığımı, nekadar heyecanlandığımı anlatamam size. O kadar kocaman bir kalpleri var ki! O kadar tutkulular ki.Kitaplar, hikayeler ve aşk konusunda bu kadar tutkulu bir kalabalık ile bir araya gelmek bir yazar için büyük bir gurur kaynağı. DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ - Türk okuyucularınızı nasıl tarif edersiniz? - Türkler romantik ve aşk fikrine en az benim kadar aşıklar. Bir de ayakları yere sağlam basan insanlar bence. Çok derinler. Çok kibarlar. Türkiye benim için her zaman çok özel olacak. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yürekten sevgiyle karşılanmadım.