Türk popüler müziğinin beste fabrikası Selami Şahin: O şarkıyı anneme yazdım

Çocuk yaşta yazdığı ve 1975 yılında kendisine yılın şarkısı ödülünü getiren Sen Mevsimler Gibisin'in üzerine 400'e yakın beste ekledi Şahin bugüne kadar. Bu topraklarda şöhret doruğuna erişmiş onlarca isim şarkılarını söyledi, hatta o şarkılarla kariyer yolculuğunun startını verdi. Selami Şahin her zaman kendini yenilemeyi bildi. Bu yüzden belki de, 1970'lerde bestelediği yüzlerce şarkıyı konserlerinde 20'sine basmamış gençler ezbere biliyor, marş gibi söylüyor. Her dönem, duruşunu bozmadan kendini güncellemeyi bilen Şahin bu kez de yeni teklisi 'Kilitlendim Sana Ben' ile gündemde...

Yazıp bestelediği şarkılarla Türk müziğine sayısız hit eser kazandıran efsane besteci, yorumcu ve büyük usta Selami Şahin, yeni yayınladığı 'Kilitlendim Sana Ben' adlı şarkısı ile üçleme projesini sevenlerinin çoşkulu heyecanı ve beğenisi eşliğinde tamamlıyor.