Türk popüler müziğinin beste fabrikası Selami Şahin: O şarkıyı anneme yazdım

- Son üçleme projenizden 'Kilitlendim Sana Ben'i yayınladınız... Bir albüm de gelecik mi?

- Bazen albüm yapıyoruz, 15 şarkı çıkıyor. Ama 10 şarkı seçip koyuyoruz. Elde kalıyor diğerleri. Elde kalan şarkıları yavaş yavaş sunuyoruz Benim bestelerim hepsi, söz ve müzik. Şimdi yeni yaptığım şarkılar da var. Onlara gireceğiz, çok değişik bir proje olacak...

- Nasıl bir şey olacak?

- Güzel eser olmadan ismimi yazamam ben bestelere... Ben modern tarzda bir müzik üretiyorum. Arabeskçi değilim.

Seninle Başım Dertte, Özledim, Alışmak Sevmekten Daha Zor Geliyor... Bunlar hepsi Türk Sanat Müziği'nden etkilenen modern bestelerdir. Popüler müziktir. Bahçelere bak, bütün çiçeklerin renkleri güzel. Batı müziği de, caz da, opera da, arabesk de, Türk Sanat Müziği de, türkü de güzel... Ama iyi eser yapmak çok önemli. Ben her tür beste yapıyorum, mesela 'Kasımpaşalı' bir Roman şarkısı, o da benim. 'Sen Karadenizlisin' diye beste yaptım. İsmail Türüt okudu... Özledim'in girişine bak... Mozart'ın girişleri gibi...

