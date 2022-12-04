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Giriş Tarihi: 04.12.2022 08:07 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 08:29

Türk popüler müziğinin beste fabrikası Selami Şahin: O şarkıyı anneme yazdım

Çocuk yaşta yazdığı ve 1975 yılında kendisine yılın şarkısı ödülünü getiren Sen Mevsimler Gibisin'in üzerine 400'e yakın beste ekledi Selami Şahin bugüne kadar. Bu topraklarda şöhret doruğuna erişmiş onlarca isim şarkılarını söyledi, hatta o şarkılarla kariyer yolculuğunun startını verdi. Selami Şahin her zaman kendini yenilemeyi bildi. Bu yüzden belki de, 1970'lerde bestelediği yüzlerce şarkıyı konserlerinde 20'sine basmamış gençler ezbere biliyor, marş gibi söylüyor. Her dönem, duruşunu bozmadan kendini güncellemeyi bilen Selami Şahin bu kez de yeni teklisi 'Kilitlendim Sana Ben' ile gündemde... İşte Selami Şahin'den PAZAR SABAH'a çok özel açıklamalar...

GÖKSAN GÖKTAŞ
Türk popüler müziğinin beste fabrikası Selami Şahin: O şarkıyı anneme yazdım

Kendi ruh dünyamızı korumanın binlerce hayat sınavından geçmiş, kadim yollarından biridir 'açıkta saklanmak'. Başkalarına gösterdikleriyle, içlerinde yaşadıkları arasında ışık hızıyla tarif edilecek uzaklıklar bulunur kimilerinde. İçlerindeki cevheri muhafaza eden bir zırh gibidir kabukları. İşte. Türkiye'nin en esprili, en neşeli, popüler müzik fenomenlerinden, usta besteci ve yorumcu Selami Şahin de böyle bir isim. Konuşurken ne sık hüzünleniyor bir görseniz. Gözleri doluyor. Tam da böyle anlarda, patlatıyor esprilerini. Fotoğrafçımız "Çekiyorum" dediği anda, "Allah çektirmesin evladım" diyor yoğun hüzün tabakasını dağıtmak için mesela. Herkesi esprileriyle, taklitleriyle kırıp geçiren Selami Şahin'in içinde duygusal, hatta kendi tabiriyle aşırı duygusal bir adam var. Öyle olmasa Türk popüler müziğinin birbirinden melankolik, birbirinden içe dönük şarkılarını nasıl yazabilirdi ki zaten!

Türk popüler müziğinin beste fabrikası Selami Şahin: O şarkıyı anneme yazdım

Çocuk yaşta yazdığı ve 1975 yılında kendisine yılın şarkısı ödülünü getiren Sen Mevsimler Gibisin'in üzerine 400'e yakın beste ekledi Şahin bugüne kadar. Bu topraklarda şöhret doruğuna erişmiş onlarca isim şarkılarını söyledi, hatta o şarkılarla kariyer yolculuğunun startını verdi. Selami Şahin her zaman kendini yenilemeyi bildi. Bu yüzden belki de, 1970'lerde bestelediği yüzlerce şarkıyı konserlerinde 20'sine basmamış gençler ezbere biliyor, marş gibi söylüyor. Her dönem, duruşunu bozmadan kendini güncellemeyi bilen Şahin bu kez de yeni teklisi 'Kilitlendim Sana Ben' ile gündemde...
Yazıp bestelediği şarkılarla Türk müziğine sayısız hit eser kazandıran efsane besteci, yorumcu ve büyük usta Selami Şahin, yeni yayınladığı 'Kilitlendim Sana Ben' adlı şarkısı ile üçleme projesini sevenlerinin çoşkulu heyecanı ve beğenisi eşliğinde tamamlıyor.

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Türk popüler müziğinin beste fabrikası Selami Şahin: O şarkıyı anneme yazdım

Şarkıları kuşaktan kuşağa aktarılan efsane sanatçının yeni şarkısı 'Kilitlendim Sana Ben', proje kapsamında daha önce yayınlanan 'Beklenen Sensin' ve 'Durma Git' kadar iddialı bir kadro ile müzik listelerine giriş yapıyor.

Türk popüler müziğinin beste fabrikası Selami Şahin: O şarkıyı anneme yazdım

- Son üçleme projenizden 'Kilitlendim Sana Ben'i yayınladınız... Bir albüm de gelecik mi?
- Bazen albüm yapıyoruz, 15 şarkı çıkıyor. Ama 10 şarkı seçip koyuyoruz. Elde kalıyor diğerleri. Elde kalan şarkıları yavaş yavaş sunuyoruz Benim bestelerim hepsi, söz ve müzik. Şimdi yeni yaptığım şarkılar da var. Onlara gireceğiz, çok değişik bir proje olacak...
- Nasıl bir şey olacak?
- Güzel eser olmadan ismimi yazamam ben bestelere... Ben modern tarzda bir müzik üretiyorum. Arabeskçi değilim.
Seninle Başım Dertte, Özledim, Alışmak Sevmekten Daha Zor Geliyor... Bunlar hepsi Türk Sanat Müziği'nden etkilenen modern bestelerdir. Popüler müziktir. Bahçelere bak, bütün çiçeklerin renkleri güzel. Batı müziği de, caz da, opera da, arabesk de, Türk Sanat Müziği de, türkü de güzel... Ama iyi eser yapmak çok önemli. Ben her tür beste yapıyorum, mesela 'Kasımpaşalı' bir Roman şarkısı, o da benim. 'Sen Karadenizlisin' diye beste yaptım. İsmail Türüt okudu... Özledim'in girişine bak... Mozart'ın girişleri gibi...

Türk popüler müziğinin beste fabrikası Selami Şahin: O şarkıyı anneme yazdım

- Sanki, bazı insanlara özel verdiğiniz şarkıları yazarken onların sesini, yorumunu düşünüyorsunuz...
- Şimdi benden kim şarkı isterse onun sesine göre, onun tarzına göre eser varsa, ona göre veriyorum. Dinletiyorum ve o sanatçı rahat okusun diye onun, sanatçının taklidini yaparak okuyorum. İyi bir rejisör oyuncuyu daha iyi oynatır.

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