Giriş Tarihi: 04.12.2022 08:07
Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
08:29
Türk popüler müziğinin beste fabrikası Selami Şahin: O şarkıyı anneme yazdım
Çocuk yaşta yazdığı ve 1975 yılında kendisine yılın şarkısı ödülünü getiren Sen Mevsimler Gibisin'in üzerine 400'e yakın beste ekledi Selami Şahin bugüne kadar. Bu topraklarda şöhret doruğuna erişmiş onlarca isim şarkılarını söyledi, hatta o şarkılarla kariyer yolculuğunun startını verdi. Selami Şahin her zaman kendini yenilemeyi bildi. Bu yüzden belki de, 1970'lerde bestelediği yüzlerce şarkıyı konserlerinde 20'sine basmamış gençler ezbere biliyor, marş gibi söylüyor. Her dönem, duruşunu bozmadan kendini güncellemeyi bilen Selami Şahin bu kez de yeni teklisi 'Kilitlendim Sana Ben' ile gündemde... İşte Selami Şahin'den PAZAR SABAH'a çok özel açıklamalar...