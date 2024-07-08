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Haberler Galeri Türk sinemasının başarılı jönü ve Kemal Sunal filmlerinin usta yönetmeni Kartal Tibet’in oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 14:26

Türk sinemasının başarılı jönü ve Kemal Sunal filmlerinin usta yönetmeni Kartal Tibet’in oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Yeşilçam'ın yıldızı Kartal Tibet'in üvey oğlunun kim olduğunu biliyor musunuz? Rol aldığı "Karaoğlan-Altay'dan Gelen Yiğit", "Ömre Bedel Kız", "Bir Millet Uyanıyor", "Çalıkuşu", "Fatih'in Fedaisi", "Küçük Hanımefendi", "Tarkan" ve "Yumurcak" gibi çok sayıda film ve diziyle hatırlanan Kartal Tibet'in üvey oğlunun ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar adeta şoke oldu. Üç yıl önce hayata gözlerini yuman Kartal Tibet'in üvey oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte merak edenler için Kartal Tibet'in üvey oğlu…

Türk sinemasının başarılı jönü ve Kemal Sunal filmlerinin usta yönetmeni Kartal Tibet’in oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Yeşilçam'ın usta ismi, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Tibet, 27 Mart 1938'de öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Kariyeri boyunca 200'den fazla dizi ve filmde başrol oynayan usta sanatçı, senarist ve yönetmen olarak da çok sayıda sinema ve televizyon yapımına imza attı.

Türk sinemasının başarılı jönü ve Kemal Sunal filmlerinin usta yönetmeni Kartal Tibet’in oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Ankara Çocuk Radyosu'nun temsillerinde henüz 10 yaşındayken sahneye çıkan Tibet, Radyo Çocuk Kulübü'ndeki "Ayşe Abla" piyeslerinde başrol konuşmaya başladı ve ardından Devlet Tiyatrolarındaki yetişkin oyunlarında çocuk rollerinde oynadı.

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Türk sinemasının başarılı jönü ve Kemal Sunal filmlerinin usta yönetmeni Kartal Tibet’in oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Okuduğu şiirle ilk, orta, lise ve üniversitelerarası düzenlenen yarışmalarda Ankara birincisi olan Kartal Tibet, Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından beden eğitimi öğretmenliği yaptı ve daha sonra babasının isteğiyle hukuk fakültesini bitirdi.

Türk sinemasının başarılı jönü ve Kemal Sunal filmlerinin usta yönetmeni Kartal Tibet’in oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak 1960'da Albert Camus'un yazıp, Mahir Canova'nın sahneye koyduğu bir oyunda rol aldı.

Türk sinemasının başarılı jönü ve Kemal Sunal filmlerinin usta yönetmeni Kartal Tibet’in oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Kuruluşunda yer aldığı Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nde 4 piyes yöneten ve 20 oyunda rol alan usta sanatçı, bu yılları "Kendi işimi kendi yapma arzum vardı. Çünkü daha gençtim ve başarılı olamazsam Devlet Tiyatrosu beni bekliyordu." ifadeleriyle aktarmıştı.

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