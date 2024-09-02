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Haberler Galeri Türk sinemasının unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!
Giriş Tarihi: 02.09.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 08:35

Türk sinemasının unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Ahu Tuğba'nın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. 69 yaşındaki Ahu Tuğba hayatını kaybetti. Tuğba'nın ölüm haberini sanatçı dostu Nuri Alço verdi. Acı haberi duyan sanat dünyası, sosyal medya hesaplarından ardı ardına paylaşımlar yaptı. Usta oyuncunun ardından söylenen duygu yüklü sözler adeta yürekleri burktu...

Türk sinemasının unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde vefat etti.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

Ahu Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu.

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Türk sinemasının unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

Ahu Tuğba'nın ölüm haberini Nuri Alço duyurdu. Alço, "Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik" ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

HÜLYA KOÇYİĞİT

Sadece oyunculuğu ile değil açık sözlü, güçlü kişiliğiyle de çok sevilen Ahu Tuğba'nın vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.

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