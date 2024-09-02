Giriş Tarihi: 02.09.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
14:07
Türk sinemasının unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ahu'muzu kaybettik...
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Ahu Tuğba'nın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. 69 yaşındaki Ahu Tuğba hayatını kaybetti. Tuğba'nın ölüm haberini sanatçı dostu Nuri Alço verdi. Acı haberi duyan sanat dünyası, sosyal medya hesaplarından ardı ardına paylaşımlar yaptı. Usta oyuncunun ardından söylenen duygu yüklü sözler adeta yürekleri burktu...