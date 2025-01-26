Türk sinemasının unutulmaz jönü Kartal Tibet oğluyla aynı filmde oynamış! Meğer oğlu da çok ünlü bir oyuncuymuş...

Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'nin kuruluşunda yer alan Kartal Tibet, burada 4 piyes yönetmiş ve 20 oyunda sahne almıştır. Genç yaşta edindiği bu deneyimleri, "Kendi işimi kendi yapma arzum vardı. Çünkü daha gençtim ve başarılı olamazsam Devlet Tiyatrosu beni bekliyordu." sözleriyle anlatmıştır.