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Giriş Tarihi: 26.01.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 07:00

Türk sinemasının unutulmaz jönü Kartal Tibet oğluyla aynı filmde oynamış! Meğer oğlu da çok ünlü bir oyuncuymuş...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kartal Tibet'in üvey oğlunun kim olduğunu biliyor musunuz? "Karaoğlan-Altay'dan Gelen Yiğit", "Ömre Bedel Kız", "Bir Millet Uyanıyor", "Çalıkuşu", "Fatih'in Fedaisi", "Küçük Hanımefendi", "Tarkan" ve "Yumurcak" gibi pek çok unutulmaz yapımla hafızalarda yer edinen Kartal Tibet'in üvey oğlunun da tanınmış bir oyuncu olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Üç yıl önce aramızdan ayrılan usta ismin üvey oğlunun da aynı şekilde oyunculuk dünyasında yer aldığı ortaya çıktı. İşte Kartal Tibet'in üvey oğlu hakkında merak edilenler…

Türk sinemasının unutulmaz jönü Kartal Tibet oğluyla aynı filmde oynamış! Meğer oğlu da çok ünlü bir oyuncuymuş...

Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından Kartal Tibet, aramızdan ayrılalı neredeyse 4 yıl oldu. 27 Mart 1938'de Ankara'da öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Tibet, 200'ün üzerinde film ve dizide başrol oynamış, ayrıca yönetmen ve senarist olarak sinema ve televizyon dünyasında sayısız esere imza atmıştır.

Türk sinemasının unutulmaz jönü Kartal Tibet oğluyla aynı filmde oynamış! Meğer oğlu da çok ünlü bir oyuncuymuş...

Henüz 10 yaşındayken Ankara Çocuk Radyosu'nun temsillerinde sahne alan Kartal Tibet, Radyo Çocuk Kulübü'ndeki "Ayşe Abla" piyeslerinde başrol oynadı ve ardından Devlet Tiyatroları'nda çocuk rollerinde yer aldı.

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Türk sinemasının unutulmaz jönü Kartal Tibet oğluyla aynı filmde oynamış! Meğer oğlu da çok ünlü bir oyuncuymuş...

ASLINDA HUKUK OKUDU

Okuduğu şiirlerle düzenlenen yarışmalarda ilkokuldan üniversiteye kadar Ankara birincisi olan Tibet, Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Daha sonra babasının isteği üzerine hukuk fakültesini tamamladı.

Türk sinemasının unutulmaz jönü Kartal Tibet oğluyla aynı filmde oynamış! Meğer oğlu da çok ünlü bir oyuncuymuş...

TİYATROYA BÖYLE BAŞLADI

1960 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tibet, Albert Camus'un eseri olan ve Mahir Canova tarafından sahneye konulan bir oyunda rol alarak profesyonel tiyatro hayatına adım attı.

Türk sinemasının unutulmaz jönü Kartal Tibet oğluyla aynı filmde oynamış! Meğer oğlu da çok ünlü bir oyuncuymuş...

Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan Meydan Sahnesi'nin kuruluşunda yer alan Kartal Tibet, burada 4 piyes yönetmiş ve 20 oyunda sahne almıştır. Genç yaşta edindiği bu deneyimleri, "Kendi işimi kendi yapma arzum vardı. Çünkü daha gençtim ve başarılı olamazsam Devlet Tiyatrosu beni bekliyordu." sözleriyle anlatmıştır.

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