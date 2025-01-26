Giriş Tarihi: 26.01.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
07:00
Türk sinemasının unutulmaz jönü Kartal Tibet oğluyla aynı filmde oynamış! Meğer oğlu da çok ünlü bir oyuncuymuş...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kartal Tibet'in üvey oğlunun kim olduğunu biliyor musunuz? "Karaoğlan-Altay'dan Gelen Yiğit", "Ömre Bedel Kız", "Bir Millet Uyanıyor", "Çalıkuşu", "Fatih'in Fedaisi", "Küçük Hanımefendi", "Tarkan" ve "Yumurcak" gibi pek çok unutulmaz yapımla hafızalarda yer edinen Kartal Tibet'in üvey oğlunun da tanınmış bir oyuncu olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Üç yıl önce aramızdan ayrılan usta ismin üvey oğlunun da aynı şekilde oyunculuk dünyasında yer aldığı ortaya çıktı. İşte Kartal Tibet'in üvey oğlu hakkında merak edilenler…