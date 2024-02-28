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Haberler Galeri Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır yeğeni ile eski günleri yâd etti! Meğer o da çok ünlüymüş!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 14:15

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır yeğeni ile eski günleri yâd etti! Meğer o da çok ünlüymüş!

Sinema kariyerine 1968 yapımı 'Yedi Adım Sonra' filmiyle adım atan 74 yaşındaki Kadir İnanır, sosyal medyada gündem oldu. Kadir İnanır, Yılanların Öcü, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan ve Kara Gözlüm gibi unutulmaz sinema filmleriyle bir döneme damga vurdu. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın yeğeni usta oyuncuyla bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Yıllar sonra eski günleri yâd eden iki ünlü isim tüm dikkatleri üzerine çekti. Kadir İnanır'ın yeğeninin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte merak edilen o paylaşım…

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır yeğeni ile eski günleri yâd etti! Meğer o da çok ünlüymüş!

74 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, yeğeni ile buluştu. İki ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu…

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır yeğeni ile eski günleri yâd etti! Meğer o da çok ünlüymüş!

Eski günleri yâd eden ikiliden Levent İnanır, dayısı ile 1974 yılında çektirdikleri fotoğrafı da yayınladı.

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Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır yeğeni ile eski günleri yâd etti! Meğer o da çok ünlüymüş!

Kadir İnanır, oyuncu yeğeni Levent İnanır ile bir araya geldi.

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır yeğeni ile eski günleri yâd etti! Meğer o da çok ünlüymüş!

Anı ölümsüzleştiren dayı - yeğen, sosyal medyada hayranlarını yıllar öncesine götürmeyi de ihmal etmedi.

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır yeğeni ile eski günleri yâd etti! Meğer o da çok ünlüymüş!

Dayısı Kadir İnanır ile yıllar önce henüz küçük bir çocukken çektirdiği fotoğrafı da paylaşan Levent İnanır, "1974 - 2024... Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz" ifadelerini kullandı.

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