Giriş Tarihi: 28.02.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
14:15
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır yeğeni ile eski günleri yâd etti! Meğer o da çok ünlüymüş!
Sinema kariyerine 1968 yapımı 'Yedi Adım Sonra' filmiyle adım atan 74 yaşındaki Kadir İnanır, sosyal medyada gündem oldu. Kadir İnanır, Yılanların Öcü, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan ve Kara Gözlüm gibi unutulmaz sinema filmleriyle bir döneme damga vurdu. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın yeğeni usta oyuncuyla bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Yıllar sonra eski günleri yâd eden iki ünlü isim tüm dikkatleri üzerine çekti. Kadir İnanır'ın yeğeninin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte merak edilen o paylaşım…