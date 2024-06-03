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Haberler Galeri Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu pazar tezgahı açtı! 'Bayan Bacak' olarak tanınıyordu...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 15:58

Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu pazar tezgahı açtı! 'Bayan Bacak' olarak tanınıyordu...

70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın ve sahnelerin sevilen ismi Serpil Örümcer, maddi anlamda zor günler geçiriyor. Hayat mücadelesi veren isim, Unkapanı'ndaki Ayın Biri Kilisesi'nin önünde pazar tezgahı açıyor. İşte Serpil Örümcer'in yürekleri sızlatan son hali…

Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu pazar tezgahı açtı! ’Bayan Bacak’ olarak tanınıyordu...

70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan sanatçı Serpil Örümcer, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yeşilçam ve sahnelerin aranan ismi Örümcer, zor günler geçiriyor.

Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu pazar tezgahı açtı! ’Bayan Bacak’ olarak tanınıyordu...

Şarkıcı Berkant'ın uğruna Samanyolu'nu yazdığı eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, maddi sıkıntı çekiyor.

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Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu pazar tezgahı açtı! ’Bayan Bacak’ olarak tanınıyordu...

Ağır şartlar altında ezilen Örümcer, bir çıkış bulmak için eski fotoğraflarını imzalı olarak satışa çıkardığını duyurmuştu. Faturalarını ödeyemeyen Örümcer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Ben bu resimlerini 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı vermek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız size imzalı, adınıza göndermek istiyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sevgiler, saygılar" paylaşımında bulundu.

Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu pazar tezgahı açtı! ’Bayan Bacak’ olarak tanınıyordu...

71 yaşındaki Serpil Örümcer ardından şarkılarını bir CD'de topladığını ifade ederek 300 liradan satışa çıkardığını söylemişti.

Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu pazar tezgahı açtı! ’Bayan Bacak’ olarak tanınıyordu...

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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