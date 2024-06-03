Giriş Tarihi: 03.06.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
15:58
Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu pazar tezgahı açtı! 'Bayan Bacak' olarak tanınıyordu...
70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın ve sahnelerin sevilen ismi Serpil Örümcer, maddi anlamda zor günler geçiriyor. Hayat mücadelesi veren isim, Unkapanı'ndaki Ayın Biri Kilisesi'nin önünde pazar tezgahı açıyor. İşte Serpil Örümcer'in yürekleri sızlatan son hali…