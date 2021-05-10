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Haberler Galeri Türkan Şoray "En sevdiğim fotoğraf" dedi güzelliği hayran bıraktı! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray mest etti!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 11:14

"En sevdiğim fotoğraf" dedi güzelliği hayran bıraktı! 'ın Sultan'ı Türkan Şoray mest etti!

Türk sinemasının Sultanı , son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda Türkan Şoray'ın yaptırdığı iddia edilmişti. Türkan Şoray'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımlar bu iddiaları güçlendirdi. adeta genç kızları kıskandırdı. Fazla kilolarından da kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü. Son olarak hayranlarına nostalji rüzgarları estiren Türkan Şoray'ın "En sevdiğim fotoğraflardan" dediği karesine beğeni ve yorum yağdı.

Türkan Şoray En sevdiğim fotoğraf dedi güzelliği hayran bıraktı! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray mest etti!

Türk sinemasının Sultanı , son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.

Türkan Şoray En sevdiğim fotoğraf dedi güzelliği hayran bıraktı! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray mest etti!

Geçtiğimiz aylarda 'ın yaptırdığı iddia edilmişti.

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Türkan Şoray En sevdiğim fotoğraf dedi güzelliği hayran bıraktı! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray mest etti!

'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımlar bu iddiaları güçlendirdi.

Türkan Şoray En sevdiğim fotoğraf dedi güzelliği hayran bıraktı! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray mest etti!

'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı.

Türkan Şoray En sevdiğim fotoğraf dedi güzelliği hayran bıraktı! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray mest etti!

Fazla kilolarından da kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı yıllar önceki haline geri döndü.

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