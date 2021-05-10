HaberlerGaleriTürkan Şoray "En sevdiğim fotoğraf" dedi güzelliği hayran bıraktı! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray mest etti!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 16:25Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 11:14
Türkan Şoray "En sevdiğim fotoğraf" dedi güzelliği hayran bıraktı! Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray mest etti!
Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda Türkan Şoray'ın Fransız Askısı yaptırdığı iddia edilmişti. Türkan Şoray'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımlar bu iddiaları güçlendirdi. Türkan Şoray'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı. Fazla kilolarından da kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü. Son olarak hayranlarına nostalji rüzgarları estiren Türkan Şoray'ın "En sevdiğim fotoğraflardan" dediği karesine beğeni ve yorum yağdı.