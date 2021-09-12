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Haberler Galeri Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaşıyor! Fransız askısı ile gençleşen Türkan Şoray'ın son hali hayran bıraktı...
Giriş Tarihi: 12.09.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 12:31

Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaşıyor! Fransız askısı ile gençleşen Türkan Şoray'ın son hali hayran bıraktı...

Türk sinemasının 'SultanTürkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Türkan Şoray'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı. Fazla kilolarından kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü. İşte beğeni yağan yeni pozu ile Türkan Şoray'ın estetik sonrası değişimi...

Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaşıyor! Fransız askısı ile gençleşen Türkan Şoray’ın son hali hayran bıraktı...

Türk sinemasının 'SultanTürkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı.Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.

Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaşıyor! Fransız askısı ile gençleşen Türkan Şoray’ın son hali hayran bıraktı...

20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.

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Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaşıyor! Fransız askısı ile gençleşen Türkan Şoray’ın son hali hayran bıraktı...

Yer aldığı sayısız film ile unutulmayacaklar arasına adını yazdıran usta sanatçı Türkan Şoray geçen yıllara rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmedi.

Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaşıyor! Fransız askısı ile gençleşen Türkan Şoray’ın son hali hayran bıraktı...

Türkan Şoray'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı. Fazla kilolarından kurtulan Sultan lakaplı usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önceki haline geri döndü

Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaşıyor! Fransız askısı ile gençleşen Türkan Şoray’ın son hali hayran bıraktı...

Evinin bahçesinde paylaştığı bu poz ile Şoray, hayranlarına sosyal medya üzerinden uzun süre sonra 'merhaba' dedi.

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